  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ucraina Angelina Jolie visita a sorpresa un ospedale di Kherson, ma una sua guardia del corpo viene bloccata

SDA

5.11.2025 - 19:44

Angelina Jolie ha dovuto intervenire in prima persona per far sì che il suo bodyguard venisse rilasciato.
Angelina Jolie ha dovuto intervenire in prima persona per far sì che il suo bodyguard venisse rilasciato.
sda

La star del cinema ed ex ambasciatrice di buona volontà delle Nazioni Unite per i rifugiati Angelina Jolie ha fatto una visita a sorpresa a Kherson, in Ucraina. L'attrice ha visitato le strutture mediche locali, tra cui un ospedale per la maternità e un ospedale pediatrico. Lo riporta RBC-Ucraina.

Keystone-SDA

05.11.2025, 19:44

Secondo fonti vicine all'organizzazione della visita, Jolie ha chiesto informazioni sui pazienti, ha parlato con i medici e con le madri dei bambini ricoverati nel reparto maternità.

Il corteo che ha accompagnato l'attrice hollywoodiana è stato fermato la scorsa notte dai dipendenti di un centro militare territoriale dell'oblast di Mykolaiv e una guardia del corpo della star è stata fermata, riporta l'«Ukrainska Pravda», precisando che l'incidente è stato confermato dal comando regionale della polizia.

Necessario l'intervento dell'attrice

La notizia è stata ripresa anche dall'agenzia russa Tass, secondo la quale il bodyguard è stato portato in un centro di reclutamento territoriale della regione.

Stando alle informazioni che circolano in queste ore i dipendenti del centro di reclutamento hanno fermato la guardia del corpo a un posto di blocco all'ingresso della città di Yuzhnoukrainsk. I reclutatori militari hanno affermato che l'uomo aveva problemi con i documenti, mentre la guardia del corpo ha affermato che stava trasportando una «persona importante».

La Tass aggiunge che Jolie ha dovuto recarsi personalmente al centro di reclutamento territoriale per ottenere il rilascio del bodyguard.

I più letti

Briatore su Sinner: «Per essere benvoluto in Italia devi essere un miserabile»
È uscito il libro di Virginia Giuffre: ecco alcuni dettagli scioccanti sul principe Andrea
Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Investe i pedoni e urla «Allah Akbar», ecco la ricostruzione e l'identikit dell'accusato
Nuove piste dovrebbero portare al relitto dell'avventuriera Amelia Earhart

La guerra in Ucraina

Guerra in Ucraina. «Feroci battaglie» a Pokrovsk, Zelensky raggiunge le truppe nel Donetsk

Guerra in Ucraina«Feroci battaglie» a Pokrovsk, Zelensky raggiunge le truppe nel Donetsk

Mentre Kiev arranca. Trump frena sui Tomahawk a Kiev e rilancia sui test nucleari: «Anche Cina e Russia li fanno»

Mentre Kiev arrancaTrump frena sui Tomahawk a Kiev e rilancia sui test nucleari: «Anche Cina e Russia li fanno»

Guerra. Mosca martella l'Ucraina. Per Kiev arrivano i Patriot da Berlino, ma basteranno?

GuerraMosca martella l'Ucraina. Per Kiev arrivano i Patriot da Berlino, ma basteranno?

Altre notizie

Francia. Investe i pedoni e urla «Allah Akbar», ecco la ricostruzione e l'identikit dell'accusato

FranciaInveste i pedoni e urla «Allah Akbar», ecco la ricostruzione e l'identikit dell'accusato

Medio Oriente. Consegnato il corpo di un altro ostaggio deceduto

Medio OrienteConsegnato il corpo di un altro ostaggio deceduto

L'avvertimento del Cremlino. Putin agita lo spettro del nucleare: «Pronti a rispondere se gli Usa riprenderanno i test»

L'avvertimento del CremlinoPutin agita lo spettro del nucleare: «Pronti a rispondere se gli Usa riprenderanno i test»