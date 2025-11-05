Angelina Jolie ha dovuto intervenire in prima persona per far sì che il suo bodyguard venisse rilasciato. sda

La star del cinema ed ex ambasciatrice di buona volontà delle Nazioni Unite per i rifugiati Angelina Jolie ha fatto una visita a sorpresa a Kherson, in Ucraina. L'attrice ha visitato le strutture mediche locali, tra cui un ospedale per la maternità e un ospedale pediatrico. Lo riporta RBC-Ucraina.

Keystone-SDA SDA

Secondo fonti vicine all'organizzazione della visita, Jolie ha chiesto informazioni sui pazienti, ha parlato con i medici e con le madri dei bambini ricoverati nel reparto maternità.

Il corteo che ha accompagnato l'attrice hollywoodiana è stato fermato la scorsa notte dai dipendenti di un centro militare territoriale dell'oblast di Mykolaiv e una guardia del corpo della star è stata fermata, riporta l'«Ukrainska Pravda», precisando che l'incidente è stato confermato dal comando regionale della polizia.

Necessario l'intervento dell'attrice

La notizia è stata ripresa anche dall'agenzia russa Tass, secondo la quale il bodyguard è stato portato in un centro di reclutamento territoriale della regione.

Stando alle informazioni che circolano in queste ore i dipendenti del centro di reclutamento hanno fermato la guardia del corpo a un posto di blocco all'ingresso della città di Yuzhnoukrainsk. I reclutatori militari hanno affermato che l'uomo aveva problemi con i documenti, mentre la guardia del corpo ha affermato che stava trasportando una «persona importante».

La Tass aggiunge che Jolie ha dovuto recarsi personalmente al centro di reclutamento territoriale per ottenere il rilascio del bodyguard.