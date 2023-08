Secondo giornalisti dell'AFP presenti sul posto, un altro missile si è schiantato su un parco giochi di un asilo a Lviv. Keystone

L'Ucraina è stata nuovamente bersaglio di bombardamenti russi nella scorsa notte, che hanno causato la morte di almeno tre persone. Lo hanno dichiarato oggi le autorità, specificando che gli attacchi hanno colpito diverse regioni, tra cui quelle di Lviv e Lutsk.

Dopo una nuova ondata di attacchi notturni, tattica che la Russia utilizza da mesi, Mosca ha dichiarato di aver distrutto «siti industriali militari d'importanza chiave per Kiev». Il Ministero della Difesa russo ha affermato che «tutti i siti presi di mira sono stati colpiti».

Da parte sua, l'Ucraina ha dichiarato di aver abbattuto 16 dei 28 missili lanciati dall'esercito russo durante la notte. Tuttavia un'altra testata, che non è stata intercettata dalle difese aeree di Kiev, ha ucciso tre persone in un sito industriale a Lutsk, una grande città nell'ovest del Paese.

Questo sito appartiene al gigante svedese SKF, specializzato in cuscinetti a sfera. «Possiamo confermare che ieri sera c'è stato un attacco nella città di Lutsk in Ucraina che ha colpito una nostra fabbrica. Siamo molto tristi di poter anche confermare che tre dei nostri dipendenti sono morti in questo attacco», ha dichiarato Carl Bjernstam, portavoce della SKF.

Missile su un parco giochi

Secondo giornalisti dell'AFP presenti sul posto, un altro missile si è schiantato su un parco giochi di un asilo a Lviv. Dopo un anno e mezzo di guerra, la Russia continua a negare sistematicamente la responsabilità per le vittime civili in Ucraina e insiste sul fatto che i suoi attacchi sono chirurgici e mirano solo a obiettivi legittimi, anche quando vengono devastati edifici residenziali.

Sulla linea del fronte, ieri l'Ucraina ha rivendicato alcuni progressi a est e a sud, intorno a Bakhmut. Si tratta di piccoli passi avanti nella sua estenuante controffensiva lanciata due mesi fa per liberare questi territori occupati dai russi.

D'altra parte, l'esercito ucraino è in difficoltà più a nord, intorno a Kupiansk, ha ammesso ieri la vice ministra della Difesa Hanna Maliar. Ciononostante, «le truppe ucraine continuano a contenere l'avanzata russa in direzione di Kupiansk e Lyman», secondo il portavoce dell'esercito Andriy Kovalev.

Mosca sostiene che la controffensiva di Kiev è fallita

Mosca, attraverso una dichiarazione odierna del ministro della difesa Sergei Shoigu, ha dichiarato che l'esercito ucraino ha «quasi esaurito le risorse». Il Cremlino ha ribadito che la controffensiva di Kiev per riprendere i territori occupati è fallita.

«Nonostante l'assistenza totale dell'Occidente alle forze armate ucraine, non ci sono stati risultati», ha continuato Shoigu. Ha affermato che la campagna militare in Ucraina si è rivelata un «prova difficile» per l'esercito russo, ma anche che la Russia è riuscita ad aumentare «notevolmente» la sua produzione di veicoli blindati.

Mosca, che ha ripiegato su posizioni difensive fortificate dopo una serie di pesanti sconfitte militari nel 2022, sostiene di aver impedito l'incursione di un «gruppo di sabotatori ucraini» in una regione di confine.

Valuta di Mosca crollata nelle ultime settimane

Infine, sul fronte economico, la Russia ha visto crollare la propria valuta nelle ultime settimane. Il commercio estero, e in particolare le vendite di petrolio, hanno subito il peso delle misure restrittive adottate dall'Occidente. Dopo molti tentennamenti, la Banca centrale russa ha deciso di aumentare a sorpresa il suo tasso di interesse di riferimento dall'8,5% al 12%.

Questa misura mira a frenare l'aumento dei prezzi e la caduta del potere d'acquisto dei russi, in un momento in cui le autorità devono spendere somme sempre più ingenti per la guerra contro l'Ucraina. La banca centrale ha anche avvertito che se la pressione inflazionistica dovesse crescere si riserverà di aumentare ulteriormente il tasso di riferimento.

nide