Attacco missilistico russo su Sumy. Zelensky: «Decine di civili sono rimasti uccisi»

Ancora morte e distruzione in Ucraina. Keystone

Un devastante attacco missilistico russo ha colpito questa mattina la città di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, causando «molti morti», ha annunciato il sindaco Artem Kobzar.

Keystone-SDA SDA

Un attacco missilistico russo sulla città di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, ha provocato questa mattina «molti morti»: lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Artem Kobzar, come riporta Rbc-Ucraina.

«Oggi ci sono molti morti a causa di un attacco missilistico (...) Il nemico ha colpito di nuovo la popolazione civile», ha scritto il sindaco della città. Secondo le ultime informazioni sono morte 21 persone.

Da parte sua, il capo dell'ufficio presidenziale, Andriy Yermak, ha confermato che l'attacco ha provocato numerose vittime, senza precisarne il numero.

Allo stesso tempo, il capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza ucraino, Andriy Kovalenko, ha sottolineato che i russi hanno deliberatamente lanciato l'attacco la domenica delle Palme per provocare numerose vittime.

Zelensky: «Decine di civili sono rimasti uccisi»

Dura la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Un terribile attacco missilistico balistico russo su Sumy. I missili nemici colpiscono una normale strada cittadina, la vita di tutti i giorni: case, istituti scolastici, auto in strada... E questo avviene in un giorno in cui le persone vanno in chiesa: la Domenica delle Palme, la festa dell'ingresso del Signore a Gerusalemme. Secondo i dati preliminari, decine di civili sono rimasti uccisi e feriti. Solo un bastardo potrebbe comportarsi così», scrive su Telegram.

«È necessaria una forte risposta mondiale. Gli Stati Uniti, l'Europa, tutti nel mondo che vogliono porre fine a questa guerra e a queste uccisioni. La Russia vuole esattamente questo tipo di terrore e sta prolungando questa guerra. Senza pressione sull'aggressore, la pace è impossibile. I colloqui non hanno mai fermato la balistica e le bombe aeree», ha sottolineato il capo dello stato. «Abbiamo bisogno di un atteggiamento nei confronti della Russia che un terrorista merita. Grazie a tutti coloro che sono con l'Ucraina e ci aiutano a proteggere la vita».

Zelensky ha poi fatto le «condoglianze alle famiglie e agli amici» delle vittime, aggiungendo che è «in corso un'operazione di salvataggio».

Un video ripreso da telefonino pubblicato sui social, rilanciato da Zelensky sul suo account di X, mostra una strada di Sumy dopo l'attacco missilistico russo. Si vedono corpi disseminati in terra, alcuni già allineati, fra detriti e calcinacci, soccorritori che trasportano un cadavere fuori da un edificio. Nello sfondo si vedono automobili in fiamme dalle quali si levano colonne di fumo nero.