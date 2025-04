I funerali di papa Francesco a Roma potrebbero permettere discussioni sulla paca al presidente ucraino Volodymyr Zelensky (in un'immagine d'archivio del 17 aprile). Keystone

In risposta a una proposta della Casa Bianca per porre fine alla guerra in Ucraina, la leadership ucraina ha elaborato una controfferta, che per certi versi contraddice le richieste del presidente statunitense Donald Trump.

Keystone-SDA SDA

La proposta lascia però anche spazio a possibili compromessi su questioni che da tempo sembrano irrisolvibili.

Secondo il piano, ottenuto dal quotidiano The New York Times, non ci sarebbero restrizioni alle dimensioni dell'esercito di Kiev, «un contingente di sicurezza europeo» sostenuto dagli USA verrebbe schierato sul territorio ucraino per garantire la sicurezza e i beni russi congelati verrebbero usati per riparare i danni di guerra in Ucraina.

Queste tre disposizioni potrebbero essere inapplicabili per il Cremlino, ma alcune parti del piano ucraino – secondo il giornale newyorkese – suggeriscono la ricerca di un terreno comune. Non si fa menzione, ad esempio, della completa riconquista da parte dell'Ucraina di tutto il territorio conquistato dalla Russia o dell'insistenza sull'adesione di Kiev alla Nato, due questioni che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha a lungo dichiarato non negoziabili.

Trump: Mosca e Kiev si incontrino

«Appena atterrato a Roma. Una buona giornata di colloqui e incontri con Russia e Ucraina. Sono molto vicini a un accordo e le due parti dovrebbero ora incontrarsi, ad altissimo livello, per 'concluderlo'. La maggior parte dei punti principali è stata concordata. Fermate lo spargimento di sangue, ora. Saremo ovunque sia necessario per contribuire a porre fine a questa guerra crudele e insensata!».

Lo scrive Trump sulla sua rete sociale Truth Social dopo essere arrivato a Roma per i funerali del papa.

Intanto, stando a quanto riferito a Kiev da un alto funzionario ucraino all'agenzia di stampa France-Presse (Afp), un incontro tra Zelensky e Trump a Roma è possibile.