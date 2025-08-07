  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Il Cremlino: «Concordato un vertice tra Putin e Trump»

SDA

7.8.2025 - 10:39

Secondo il Cremlino i preparativi per un vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump sono in corso. (foto d'archivio)
Secondo il Cremlino i preparativi per un vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump sono in corso. (foto d'archivio)
Keystone

Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha detto che Mosca e Washington hanno concordato di tenere un vertice «nei prossimi giorni» tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump e che i preparativi sono in corso. Lo riferisce l'agenzia Interfax.

Keystone-SDA

07.08.2025, 10:39

07.08.2025, 11:01

«Su proposta della parte americana è stato sostanzialmente concordato un incontro bilaterale di alto livello nei prossimi giorni, cioè un incontro tra il presidente Vladimir Putin e Donald Trump», ha spiegato Ushakov. «Ora, insieme ai colleghi americani, stiamo iniziando la preparazione concreta», ha aggiunto.

Il consigliere del Cremlino ha poi dichiarato, riferisce la Tass, che durante l'incontro di ieri tra Putin e Steve Witkoff, l'inviato americano «ha accennato» alla possibilità di un incontro trilaterale fra i presidenti di Russia, USA e Ucraina, ma che «la parte russa ha lasciato questa opzione completamente senza commenti».

