Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha detto che Mosca e Washington hanno concordato di tenere un vertice «nei prossimi giorni» tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump e che i preparativi sono in corso. Lo riferisce l'agenzia Interfax.

«Su proposta della parte americana è stato sostanzialmente concordato un incontro bilaterale di alto livello nei prossimi giorni, cioè un incontro tra il presidente Vladimir Putin e Donald Trump», ha spiegato Ushakov. «Ora, insieme ai colleghi americani, stiamo iniziando la preparazione concreta», ha aggiunto.

Il consigliere del Cremlino ha poi dichiarato, riferisce la Tass, che durante l'incontro di ieri tra Putin e Steve Witkoff, l'inviato americano «ha accennato» alla possibilità di un incontro trilaterale fra i presidenti di Russia, USA e Ucraina, ma che «la parte russa ha lasciato questa opzione completamente senza commenti».