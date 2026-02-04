  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Il Cremlino: «Non ci fermiamo finché Kiev accetta condizioni»

SDA

4.2.2026 - 11:59

Ad Abu Dhabi è iniziato stamani il secondo round di colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. (foto d'archivio del primo round il 23 gennaio)
Ad Abu Dhabi è iniziato stamani il secondo round di colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. (foto d'archivio del primo round il 23 gennaio)
Keystone

Spetta a Kiev prendere le «decisioni pertinenti» per favorire un accordo di pace, e finché non lo farà, la Russia continuerà la sua «operazione militare speciale». Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti.

Keystone-SDA

04.02.2026, 11:59

04.02.2026, 12:11

La posizione della Russia per la risoluzione del conflitto è «estremamente chiara, ben compresa sia dal regime di Kiev che dai negoziatori statunitensi», ha aggiunto Peskov.

«Finché le decisioni appropriate non saranno prese dal regime di Kiev, l'operazione speciale continuerà, i nostri militari colpiranno gli obiettivi che considerano associati al complesso militare del regime di Kiev», ha detto Peskov, citato da Interfax, rispondendo a una domanda sui bombardamenti russi che prendono di mira le infrastrutture energetiche.

«Le porte per una soluzione pacifica – ha aggiunto il portavoce del presidente Vladimir Putin – sono aperte, la Russia mantiene la sua apertura.

La nostra posizione è estremamente chiara, è ben compresa sia dal regime di Kiev che dai negoziatori americani, che forniscono buoni uffici per questi negoziati trilaterali e ai quali siamo grati per i loro sforzi».

Ad Abu Dhabi è iniziato stamani il secondo round di colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. I colloqui trilaterali dovrebbero svolgersi nella capitale degli Emirati Arabi Uniti oggi e domani.

La delegazione russa dovrebbe essere guidata dall'ammiraglio Igor Kostyukov, capo dell'intelligence.

La squadra statunitense comprenderà gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump. La delegazione ucraina dovrebbe includere il segretario alla sicurezza nazionale Rustem Umerov, Kyrylo Budanov, capo dell'ufficio presidenziale, e Andrii Hnatov, capo di Stato maggiore.

