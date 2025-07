Intercettori Patriot (immagine d'archivio ). Keystone

Gli Stati Uniti sospendono parte delle forniture militari a Kiev per timori legati alle scorte: è la seconda pausa ordinata sotto la presidenza Trump.

Il Pentagono ha ordinato la sospensione delle forniture di alcuni missili e munizioni all'Ucraina in seguito ai timori per le scorte americane, ridotte dalla guerra della Russia contro Kiev e da quasi due anni di operazioni militari in Medio Oriente che hanno visto gli Stati Uniti in campo contro gli Huthi e nella difesa di Israele.

Fra le armi bloccate ci sono decine di intercettori Patriot, migliaia di munizioni Howitzer ad alto esplosivo da 11 mm, più di 100 missili Hellfire, oltre 250 sistemi missilistici a guida di precisione conosciuti come GMLRS, decine di missili aria-terra tra cui gli Stinger e gli AIM oltre a quelli usati dagli F-16 ucraini, e lanciagranate.

Una pausa legata all'inventario USA

Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha deciso la pausa nelle consegne dopo aver ordinato alcune settimane fa la revisione delle scorte di munizioni americane. La sospensione, secondo indiscrezioni, potrebbe durare fino a che l'inventario non sarà completato e, nel caso le munizioni scarseggiassero o fossero necessarie in altre parti del mondo, lo stop potrebbe durare più a lungo.

Le forniture bloccate erano state concesse dall'amministrazione Biden. Trump finora non ha approvato nessun pacchetto di aiuti militari a Kiev. Non è chiaro quanto lo stop inciderà sulle capacità dell'Ucraina di difendersi visto che ora sta ricevendo armi dall'Europa e le produce da sola.

Nuovo calo del sostegno americano

Dopo che Trump aveva sospeso tutte le consegne all'Ucraina in marzo, in seguito allo scontro con il presidente Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale, gli analisti avevano stimato che Kiev avrebbe potuto continuare a combattere per quattro-sei mesi.

L'amministrazione aveva revocato la pausa dopo una settimana. Quella annunciata ora è la seconda pausa decisa dalla Casa Bianca.

Gli Stati Uniti sono stati il maggiore donatore di aiuti militari all'Ucraina dall'inizio della guerra nel 2022, fornendo a Kiev sistemi di difesa aerea, droni, lanciarazzi, radar, carri armati e armi anticarro. Maxi-forniture che da mesi sollevano timori sullo stato delle scorte americane.

Ora guida l'Europa

Da quando Trump è tornato alla Casa Bianca però il trend è profondamente cambiato rispetto all'amministrazione Biden, con il presidente che ha messo in dubbio il futuro sostegno degli Stati Uniti a Kiev.

In aprile - riporta la CNN - l'Europa ha superato per la prima volta gli USA nel totale degli aiuti militari all'Ucraina, contribuendo per 72 miliardi di euro contro i 65 miliardi forniti da Washington.