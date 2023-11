Per la sua prima visita all'estero il neo ministro degli esteri britannico David Cameron ha scelto di render visita al presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev. Keystone

Il ministro degli esteri britannico David Cameron ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev per colloqui sulla difesa durante una visita non annunciata in Ucraina, la prima nel paese da quando ha assunto l'incarico negli scorsi giorni.

«Continueremo a darvi il sostegno morale, diplomatico, economico, ma soprattutto militare, di cui avete bisogno non solo quest'anno e l'anno prossimo, ma per tutto il tempo necessario», ha detto Cameron a Zelensky, secondo quanto ha reso noto il suo ufficio.

«Volevo che questa fosse la mia prima visita. Ammiro la forza e la determinazione del popolo ucraino», ha aggiunto. Zelensky ha ringraziato Cameron per la visita mentre l'attenzione del mondo era concentrata sul conflitto in corso in Medio Oriente. «Ora sa che il mondo non è concentrato sulla situazione sul nostro campo di battaglia in Ucraina e dividere l'attenzione davvero non aiuta», ha detto Zelensky a Cameron.

Pubblicando un video dell'incontro su Telegram, il presidente ucraino ha parlato di un «Buon incontro. Armi per il fronte, rafforzamento della difesa aerea, protezione della nostra popolazione e delle infrastrutture critiche. Grazie alla Gran Bretagna per il supporto!».

«L'Ucraina e il Regno Unito sono determinati a lavorare insieme per la vittoria», ha scritto da parte sua su X il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba. «Il Regno Unito – ha aggiunto – conferma la sua fermezza nel fornire armi all'Ucraina, nell'aumentare la coproduzione e nel liberare il Mar Nero dalle minacce russe.»

SDA