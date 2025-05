Un'altra notte d'inferno per l'Ucraina, la seconda consecutiva. La potenza di fuoco aerea della Russia è tornata ad abbattersi su diverse regioni del paese sotto invasione, inclusa Kiev, con raid a ondate: quasi 300 droni e una settantina di missili, che hanno provocato almeno dodici morti, tra cui bambini, e decine di feriti.

È stato l'attacco dal cielo più pesante dall'inizio del conflitto, che ha oscurato la gioia dei familiari dei prigionieri, tornati a casa nel terzo giorno dello scambio concordato con Mosca.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha puntato il dito contro «il silenzio dell'America e di altri nel mondo», che non farebbe altro che «incoraggiare (il presidente russo Vladimir) Putin».

Ma nelle ore successive l'inviato del presidente degli USA Donald Trump Keith Kellogg non ha usato mezzi termini: «Attacchi vergognosi che violano i protocolli di Ginevra». E Washington ha chiesto il «cessate il fuoco, ora».

Diversi civili uccisi

L'aeronautica militare ucraina, nel consueto drammatico bollettino, ha riferito di «attacchi aerei nemici in 22 località e detriti di missili e droni abbattuti caduti in 15 punti».

Velivoli senza pilota e missili balistici hanno colpito in lungo e in largo, nella costa meridionale, nell'est e nell'ovest dell'Ucraina.

Quattro persone sono state uccise nella regione occidentale di Khmelnytskyi, quattro nella regione di Kiev, tre a Zhytomy (fratelli, tutti minori, di otto, dodici e diciassette anni), una a Mykolaiv. Almeno una settantina i feriti.

Anche Odessa, Dnipro, Sumy, Konotop, Cernihiv, Ternopil e Kharkiv sono state prese di mira, almeno ottanta gli edifici residenziali danneggiati.

Bombardata pure Kiev

Nella capitale centinaia di persone hanno cercato riparo ancora una volta nelle stazioni della metropolitana più periferiche. Il frastuono dei droni riempiva l'aria, intervallato dai boati delle difese aeree o dai momenti di impatto degli ordigni.

Sono stati segnalati diversi incendi. La città avrebbe dovuto celebrare il Giorno di Kiev, l'anniversario della fondazione, come ogni ultima domenica di maggio.

«Abbiamo visto un'intera strada in fiamme», è stata una delle testimonianze dei sopravvissuti da un villaggio a sudovest della capitale.

I russi avanzano

La pioggia di raid su tutto il paese non è altro che «un attacco combinato e spietato contro i civili», ha denunciato il ministro dell'interno Ihor Klymenko.

Sul fronte opposto i russi hanno riferito di aver abbattuto decine di droni ucraini diretti su Mosca.

Anche sul terreno le forze di invasione continuano a premere, soprattutto nel Donbass, per tentare di completare la conquista dalla ricca regione mineraria. Oggi è stata rivendicata la conquista del villaggio di Romanivka nel Donetsk.

Sta partendo l'offensiva estiva russa?

La fabbrica di idee britannica Royal United Services Institute, che si occupa di difesa, rileva che il reclutamento dei militari è andato secondo le aspettative ed ora l'armata di Putin, dopo aver fatto una serie di avvicendamenti nei comandi e accumulato scorte, è pronta ad aumentare il ritmo dell'azione.

La stima è che l'offensiva estiva avrà un avvio graduale con un costante aumento del numero e della portata degli assalti su un'area sempre più ampia.

Kiev è a corto di uomini

Quanto a Kiev, si difende come può, e oltre a insistere con la richiesta di armi agli alleati della Nato, tenta di rinforzare il proprio esercito.

Secondo il quotidiano statunitense The Wall Street Journal, il governo sta offrendo soldi e vantaggi ai giovani della generazione Z per arruolarsi.

Per ora il programma, conosciuto come Contract 18-24, non ha avuto un grande successo con solo 500 arruolamenti da quando è stato lanciato in febbraio.

Scambio di prigionieri

Per il resto, l'unico segnale di speranza, al termine di questa ennesima giornata campale, è la liberazione dell'ultimo gruppo di prigionieri di guerra, 1000 per parte, come da accordi di Istanbul (Turchia).

Dall'inizio dell'invasione sono già tornati a casa 5757 cittadini ucraini e stranieri, ha indicato un rappresentante della Direzione principale dei servizi segreti del ministero della difesa ucraino.

Kiev ha fatto sapere che si lavora per finalizzare un nuovo scambio con Mosca.