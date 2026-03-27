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Cooperazione Ucraina e Arabia Saudita firmano un accordo di difesa aerea

SDA

27.3.2026 - 10:52

Volodymyr Zelensky era ieri in Arabia Saudita. (Immagine d'archivio)
Volodymyr Zelensky era ieri in Arabia Saudita. (Immagine d'archivio)
Keystone

Ucraina e Arabia Saudita hanno firmato un accordo di cooperazione in occasione della visita del presidente Volodymyr Zelensky, ha riferito oggi all'agenzia di stampa France-Presse (Afp) un alto funzionario.

Keystone-SDA

27.03.2026, 10:52

27.03.2026, 10:57

L'intesa consentirà a Kiev di condividere la propria esperienza nella lotta contro gli attacchi dei droni.

«L'obiettivo dell'accordo è che l'Ucraina aiuti (i sauditi) a sviluppare tutti i componenti necessari per la difesa aerea di cui attualmente sono sprovvisti» per «contrastare gli Shahed e altri droni», ha precisato.

Il documento è stato firmato ieri, ha precisato un altro alto funzionario all'Afp.

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