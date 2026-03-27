CooperazioneUcraina e Arabia Saudita firmano un accordo di difesa aerea
SDA
27.3.2026 - 10:52
Ucraina e Arabia Saudita hanno firmato un accordo di cooperazione in occasione della visita del presidente Volodymyr Zelensky, ha riferito oggi all'agenzia di stampa France-Presse (Afp) un alto funzionario.
Keystone-SDA
27.03.2026, 10:52
27.03.2026, 10:57
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L'intesa consentirà a Kiev di condividere la propria esperienza nella lotta contro gli attacchi dei droni.
«L'obiettivo dell'accordo è che l'Ucraina aiuti (i sauditi) a sviluppare tutti i componenti necessari per la difesa aerea di cui attualmente sono sprovvisti» per «contrastare gli Shahed e altri droni», ha precisato.
Il documento è stato firmato ieri, ha precisato un altro alto funzionario all'Afp.