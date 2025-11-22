Volodymyr Zelensky KEYSTONE

L'Ucraina e gli Stati Uniti intendono negoziare il piano del presidente statunitense Donald Trump domani a Ginevra. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si dice «pronto» a facilitare le discussioni in Svizzera.

Come confermato da fonti governative tedesche all'agenzia tedesca Dpa, l'incontro dovrebbe tenersi domani a Ginevra.

L'informazione è stata confermata a Keystone-ATS da una fonte diplomatica a Ginevra. Ai colloqui con gli Stati Uniti e l'Ucraina parteciperanno rappresentanti dei principali Stati europei.

La Svizzera pronta a sostenere iniziative per la pace

Il DFAE è «in contatto con tutte le parti ed è pronto a facilitare le discussioni e gli incontri in Svizzera», ha indicato a Keystone-ATS. La Svizzera «sostiene qualsiasi iniziativa volta a instaurare una pace giusta e duratura in Ucraina», ha precisato il DFAE.

Il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraina Rustem Umerov ha comunicato oggi su Facebook che le negoziazioni dovrebbero tenersi «nei prossimi giorni».

«L'Ucraina affronta questo processo con una chiara comprensione dei propri interessi. Si tratta di una nuova fase del dialogo che prosegue da alcuni giorni e che mira principalmente ad armonizzare la nostra visione delle prossime tappe», ha aggiunto dal canto suo Umerov.

Yermak e Umerov le voci per l'Ucraina

Oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto che istituisce la delegazione incaricata di partecipare «al processo di negoziazione con gli Stati Uniti e altri partner internazionali dell'Ucraina, nonché con i rappresentanti della Russia».

Stando a tale decreto, la delegazione sarà guidata dal braccio destro di Zelensky, il capo della presidenza Andriy Yermak, e comprenderà, tra gli altri, Umerov, i capi dei servizi di sicurezza e di intelligence e il capo di Stato maggiore. Si tratta quindi di una delegazione essenzialmente militare.

Zelensky ha respinto il piano di Trump

Ieri, Zelensky aveva respinto il piano americano per porre fine a quasi quattro anni di invasione russa e aveva assicurato che avrebbe cercato di suggerire soluzioni alternative a Washington. Il testo è visto con preoccupazione a Kiev perché riprende diverse richieste importanti formulate dalla Russia.

Il piano in 28 punti prevede in particolare la cessione di territori da parte dell'Ucraina e una riduzione delle dimensioni del suo esercito, ma offre anche garanzie di sicurezza occidentali per Kiev.

Trump e il presidente russo Vladimir Putin hanno dal canto loro esortato Zelensky ad accettare il testo. Il presidente statunitense ha fissato la scadenza per accettare il piano a giovedì prossimo, il 27 novembre, giorno del Ringraziamento negli Usa.