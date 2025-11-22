  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Kiev e Washington intendono negoziare il «piano Trump» in Svizzera

SDA

22.11.2025 - 13:29

Il piano di Trump per risolvere il conflitto fra Russia e Ucraina verrà negoziato in Svizzera nei prossimi giorni. (immagine d'archivio)
Il piano di Trump per risolvere il conflitto fra Russia e Ucraina verrà negoziato in Svizzera nei prossimi giorni. (immagine d'archivio)
Keystone

L'Ucraina e gli Stati Uniti intendono negoziare il piano del presidente statunitense Donald Trump nei prossimi giorni in Svizzera. Lo ha comunicato oggi su Facebook il il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraina Rustem Umerov.

Keystone-SDA

22.11.2025, 13:29

22.11.2025, 13:36

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), contattato da Keystone-ATS, non ha potuto per ora confermare la notizia.

«L'Ucraina affronta questo processo con una chiara comprensione dei propri interessi. Si tratta di una nuova fase del dialogo che prosegue da alcuni giorni e che mira principalmente ad armonizzare la nostra visione delle prossime tappe», ha aggiunto.

Oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto che istituisce la delegazione incaricata di partecipare «al processo di negoziazione con gli Stati Uniti e altri partner internazionali dell'Ucraina, nonché con i rappresentanti della Russia».

Stando a tale decreto, la delegazione sarà guidata dal braccio destro di Zelensky, il capo della presidenza Andriy Yermak, e comprenderà, tra gli altri, Umerov, i capi dei servizi di sicurezza e di intelligence e il capo di Stato maggiore. Si tratta quindi di una delegazione essenzialmente militare.

Ieri, Zelensky aveva respinto il piano americano per porre fine a quasi quattro anni di invasione russa e aveva assicurato che avrebbe cercato di suggerire soluzioni alternative a Washington. Il testo è visto con preoccupazione a Kiev perché riprende diverse richieste importanti formulate dalla Russia.

Il piano in 28 punti prevede in particolare la cessione di territori da parte dell'Ucraina e una riduzione delle dimensioni del suo esercito, ma offre anche garanzie di sicurezza occidentali per Kiev.

Trump e il presidente russo Vladimir Putin hanno dal canto loro esortato Zelensky ad accettare il testo. Il presidente statunitense ha fissato la scadenza per accettare il piano a giovedì prossimo, il 27 novembre, giorno del Ringraziamento negli Usa.

I più letti

La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
Una talentuosa sciatrice italiana, partita con il numero 82, batte le svizzere sullo Schlitthorn
Addio Ornella Vanoni, il dolore di Fabio Fazio: «Non ero pronto a questo»
L'allenatore delle donne smentisce il medico di fiducia di Lara Gut-Behrami: «Tutte speculazioni»
Maria De Filippi accende la miccia e Gemma perde la testa: caos totale a «Uomini e Donne»

Guerra in Ucraina

Guerra in Ucraina. Ultimatum di Trump a Kiev, Putin: «Il piano è la base per la pace»

Guerra in UcrainaUltimatum di Trump a Kiev, Putin: «Il piano è la base per la pace»

Russia. Putin: «Il piano di Trump può essere la base per la fine della guerra»

RussiaPutin: «Il piano di Trump può essere la base per la fine della guerra»

Guerra in Ucraina. «Attacco russo nella notte su Zaporizhzhia, almeno 5 morti»

Guerra in Ucraina«Attacco russo nella notte su Zaporizhzhia, almeno 5 morti»

Altre notizie

Brasile. L'ex presidente Bolsonaro arrestato dalla Polizia

BrasileL'ex presidente Bolsonaro arrestato dalla Polizia

Sudafrica. Al via il G20, attesa per il vertice degli europei sull'Ucraina

SudafricaAl via il G20, attesa per il vertice degli europei sull'Ucraina

Africa. 315 persone sequestrate in scuola cristiana del Niger

Africa315 persone sequestrate in scuola cristiana del Niger

Stati Uniti. Trump minaccia di morte 6 democratici: «I suoi sostenitori potrebbero ascoltare»

Stati UnitiTrump minaccia di morte 6 democratici: «I suoi sostenitori potrebbero ascoltare»