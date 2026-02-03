Persone si rifugiano nella metro di Kiev durante i bombardamenti russi nella notte. Keystone

Nuovo attacco russo nella notte, con missili e droni, sull'Ucraina. Una serie di potenti esplosioni ha scosso la capitale Kiev, ma l'offensiva del Cremlino non ha risparmiato nemmeno altre città.

Keystone-SDA SDA

Inizialmente la capitale è stata colpita da diversi gruppi di droni, ha riferito l'agenzia Rbc. Successivamente si sono aggiunti missili balistici provenienti dalla regione di Bryansk.

«Si sono verificati danni a normali edifici residenziali e alle infrastrutture energetiche. A Kiev, gli attacchi con droni hanno causato incendi in grattacieli e danneggiato un asilo», ha affermato sui social il presidente Volodymyr Zelensky.

Danneggiata anche parte del monumento alla Madre Patria, un iconico memoriale dell'era sovietica dedicato alla Seconda guerra mondiale. «È un gesto simbolico e cinico: lo Stato aggressore colpisce un luogo che ricorda la lotta contro l'aggressione nel XX secolo, ripetendo i suoi crimini nel XXI secolo», ha commentato la ministra della Cultura Tetyana Berezhna.

Nove feriti

«Gli attacchi russi hanno colpito anche le regioni di Sumy e Kharkiv, nonché quelle di Dnipro, Odessa e Vinnytsia. Nove persone sono state segnalate come ferite», ha precisato Zelensky. A Kharkiv in particolare, nel nord-est dell'Ucraina, le esplosioni sono continuate per diverse ore, ha detto il sindaco Igor Terekhov.

«Sfruttare i giorni più freddi dell'inverno per terrorizzare la popolazione è più importante per la Russia che ricorrere alla diplomazia», ha evidenziato ancora Zelensky, secondo cui sono stati usati «più di 70 missili in totale, oltre a 450 droni». Il Cremlino ha infatti ripreso i bombardamenti contro le infrastrutture energetiche mentre a Kiev la temperatura sfiora i -20 °C.

«Il risultato di questi attacchi è che più di 1100 edifici residenziali sono rimasti senza riscaldamento» nella capitale, ha aggiunto il ministro dello Sviluppo Oleksiy Kuleba su X.