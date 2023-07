«Più di 17 mesi di guerra totale. E c'è ancora chi fa il gioco del nemico riprendendo e pubblicando quasi in diretta i filmati dei bombardamenti», ha detto Klymenko. (Foto d'archivio) Keystone

Il ministro degli Interni ucraino, Igor Klymenko, ha duramente criticato oggi i cittadini che pubblicano sui social le immagini dei bombardamenti russi nel Paese, aiutando così inconsapevolmente le forze russe.

«Più di 17 mesi di guerra totale. E c'è ancora chi fa il gioco del nemico riprendendo e pubblicando quasi in diretta i filmati dei bombardamenti – ha scritto su Telegram -. I propagandisti russi sono molto contenti dei vostri contenuti. Per coloro che ancora non capiscono la minaccia delle loro azioni, glielo spiegheremo personalmente: con il Codice penale in mano».

Nonostante le critiche mosse da Klymenko, nel condannare gli attacchi russi di questa mattina su Kryvyi Rih e Kherson, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato su Telegram le immagini dei bombardamenti su Kryvyi Rih, la sua città natale.

