Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Kiev sta facendo "tutto il possibile" per salvare le truppe ad Avdiivka e in altre zone del fronte orientale.

La battaglia di Avdiivka è in una fase «critica» e più difficile di quella di Bakhmut, durata mesi fino alla conquista della città ucraina da parte dell'esercito russo. Lo ha detto oggi un portavoce delle forze ucraine che combattono nella zona.

«La situazione è critica. Il nemico continua a esercitare pressione», ha detto alla televisione il portavoce della terza brigata d'assalto Oleksandr Borodin. «Lì (a Bakhmut, ndr) era difficile, ora è estremamente difficile» con le forze russe che sono meglio armate, ha aggiunto.

Sono in corso violenti combattimenti, ha dal canto suo indicato il generale Oleksandr Tarnavskiy, che guida l'esercito ucraino nell'est del paese. Ad Avdiivka le truppe russe stanno da giorni accerchiando quasi completamente le forze ucraine. «All'interno della città si stanno svolgendo feroci battaglie», ha scritto sulle reti. «Le nostre truppe stanno utilizzando tutte le forze e i mezzi disponibili per frenare il nemico», ha aggiunto.

«Nuove posizioni sono state preparate e potenti fortificazioni sono in corso di preparazione, tenendo conto di tutti gli scenari possibili».

Ieri in serata il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Kiev sta facendo «tutto il possibile» per salvare le truppe ad Avdiivka e in altre zone del fronte orientale.

