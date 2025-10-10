Guerra in UcrainaKiev: «Black out nella capitale e in nove regioni del Paese»
SDA
10.10.2025 - 09:23
A causa del massiccio attacco notturno russo che ha preso di mira le infrastrutture energetiche, a Kiev si registrano interruzioni nella fornitura di energia elettrica e idrica; in particolare, la riva sinistra è rimasta senza elettricità.
Keystone-SDA
Lo afferma il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, come riportano i media ucraini.
Il presidente Voldymyr Zelensky ha sottolineato che ci sono interruzioni di corrente nelle regioni di Donetsk, Chernihiv, Cherkasy, Kharkiv, Sumy, Poltava, Odessa e Dnipro. «Anche le regioni di Zaporizhia, e Kherson si stanno riprendendo dopo l'attacco», ha aggiunto Zelensky.