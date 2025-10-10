Kiev è al buio. (immagine d'archivio) Keystone

A causa del massiccio attacco notturno russo che ha preso di mira le infrastrutture energetiche, a Kiev si registrano interruzioni nella fornitura di energia elettrica e idrica; in particolare, la riva sinistra è rimasta senza elettricità.

Keystone-SDA SDA

Lo afferma il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, come riportano i media ucraini.

Il presidente Voldymyr Zelensky ha sottolineato che ci sono interruzioni di corrente nelle regioni di Donetsk, Chernihiv, Cherkasy, Kharkiv, Sumy, Poltava, Odessa e Dnipro. «Anche le regioni di Zaporizhia, e Kherson si stanno riprendendo dopo l'attacco», ha aggiunto Zelensky.