  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Kiev: «Black out nella capitale e in nove regioni del Paese»

SDA

10.10.2025 - 09:23

Kiev è al buio. (immagine d'archivio)
Kiev è al buio. (immagine d'archivio)
Keystone

A causa del massiccio attacco notturno russo che ha preso di mira le infrastrutture energetiche, a Kiev si registrano interruzioni nella fornitura di energia elettrica e idrica; in particolare, la riva sinistra è rimasta senza elettricità.

Keystone-SDA

10.10.2025, 09:23

10.10.2025, 09:43

Lo afferma il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, come riportano i media ucraini.

Il presidente Voldymyr Zelensky ha sottolineato che ci sono interruzioni di corrente nelle regioni di Donetsk, Chernihiv, Cherkasy, Kharkiv, Sumy, Poltava, Odessa e Dnipro. «Anche le regioni di Zaporizhia, e Kherson si stanno riprendendo dopo l'attacco», ha aggiunto Zelensky.

I più letti

Trump ripesca l'«Insurrection Act», una legge del 18° secolo che ora fa paura. Ecco di cosa si tratta
Morte di Paolo Sottocorona, sui social spuntano teorie novax. Mentana: «Avvoltoi»
Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta
Ecco perché il mondo del tennis è di nuovo in subbuglio
Ecco quello che in Svizzera è vietato fare al volante, potrebbe costarvi caro

Altre notizie

Medio Oriente. Ecco come si presenta la tabella di marcia per il piano di pace a Gaza

Medio OrienteEcco come si presenta la tabella di marcia per il piano di pace a Gaza

I 7 punti importanti. Trump ripesca l'«Insurrection Act», una legge del 18° secolo che ora fa paura. Ecco di cosa si tratta

I 7 punti importantiTrump ripesca l'«Insurrection Act», una legge del 18° secolo che ora fa paura. Ecco di cosa si tratta

Francia. L'ipotesi Lecornu bis irrita una parte dei macroniani

FranciaL'ipotesi Lecornu bis irrita una parte dei macroniani