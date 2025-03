Il presidente Usa Donald Trump Keystone

Al via i colloqui tra le delegazioni Usa-Ucraina a Riad: lo annuncia il ministro della Difesa di Kiev.

«Abbiamo iniziato l'incontro con la squadra americana a Riad», ha scritto su Facebook, Roustem Umerov, che guida la delegazione ucraina per questi attesissimi colloqui. «L'ordine del giorno comprende proposte per proteggere l'energia e le infrastrutture critiche», ha affermato.

Intanto, in un'intervista al sito sportivo Outkick, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che soltanto lui, che ha un buon rapporto con Putin e Zelensky, è in grado di fermare la guerra in Ucraina.

«Voglio impedire che muoiano altri soldati - anche se non sono americani - perché tutto questo potrebbe portare alla terza guerra mondiale», ha aggiunto il presidente Usa sostenendo che «gli sforzi per evitare un'ulteriore escalation nella guerra tra Ucraina e Russia sono in atto».

Trump è inoltre convinto che se fosse un presidente democratico riceverebbe il Nobel in caso di accordo di pace in Ucraina. «Obama l'ha ottenuto senza motivo, non lo sapeva nemmeno lui, non ha fatto niente», ha detto il tycoon in un'intervista al sito sportivo Outkick recriminando di non aver ottenuto il riconoscimento in passato «per tre o quattro cose tra cui gli accordi Abramo».