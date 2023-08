"Se i nostri partner ci chiedono di garantire che tale arma sarà usata solo sul territorio ucraino, noi diamo questa garanzia e la manteniamo", ha dichiarato Dmytro Kuleba. Keystone

Kiev ha fornito garanzie ad alcuni Paesi occidentali che l'esercito ucraino non utilizzerà armi donate dagli alleati contro obiettivi in territorio russo, ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino all'Afp.

«Se i nostri partner ci chiedono di garantire che tale arma sarà usata solo sul territorio ucraino, noi diamo questa garanzia e la manteniamo. Sì, abbiamo fatto tali promesse e le abbiamo mantenute», ha dichiarato Dmytro Kuleba all'Afp.

L'esercito ucraino libererà tutti i territori occupati dalle forze russe, indipendentemente dal tempo necessario, ha dichiarato Kuleba, aggiungendo che questo è il desiderio del popolo ucraino. «Il nostro obiettivo è la vittoria, la vittoria sotto forma di liberazione dei nostri territori all'interno dei confini (dell'Ucraina) del 1991.

E non ci importa quanto tempo ci vorrà», ha dichiarato. «Finché il popolo ucraino condividerà questo obiettivo, il governo ucraino si muoverà mano nella mano con il proprio popolo».

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l'Ucraina non è sotto pressione da parte dei suoi alleati occidentali per accelerare la sua controffensiva contro le postazioni russe. «Non ne abbiamo la sensazione», ha detto riconoscendo che è in aumento il numero dei commentatori ed esperti nello spazio pubblico che analizzano l'avanzata del fronte ucraino nell'est e nel sud del Paese.

SDA