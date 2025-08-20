  1. Clienti privati
Politica Lavrov tuona: «Inutile discutere garanzie di sicurezza per l'Ucraina senza la Russia»

SDA

20.8.2025 - 14:37

Per il ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov voler "risolvere le questioni di sicurezza, di sicurezza collettiva, senza la Russia non funzionerà".
Discutere di garanzie di sicurezza in Ucraina senza la Russia è una strada che non porta da nessuna parte. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov citato dall'agenzia Ria Novosti.

20.08.2025, 14:37

20.08.2025, 14:53

«Non possiamo accettare – ha detto Lavrov in una conferenza stampa a Mosca – che ora si proponga di risolvere le questioni di sicurezza, di sicurezza collettiva, senza la Russia. Non funzionerà. Abbiamo già spiegato più volte che la Russia non esagera i propri interessi, ma i nostri legittimi interessi li garantiremo fermamente e rigorosamente».

Il capo della diplomazia di Mosca si è detto «sicuro che in Occidente, e soprattutto negli Stati Uniti, comprendano perfettamente che discutere seriamente di questioni di sicurezza senza la Russia è un'utopia, è una strada verso il nulla».

Zelensky un «clown di Kiev». I russi deridono gli europei dopo il vertice di Washington

Proposte già fatte nel 2022?

Lavrov ha citato come «un ottimo esempio» per le garanzie di sicurezza all'Ucraina quelle proposte in un documento dagli stessi negoziatori di Kiev nel 2022 durante trattative, poi naufragate, a Istanbul.

Il ministro ha ricordato che la proposta della parte ucraina, che «la delegazione russa aveva accettato», prevedeva tra l'altro che a garantire la sicurezza dell'Ucraina fossero anche i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, «comprese Russia e Cina, oltre a USA, Francia e Gran Bretagna».

Quanto a possibili negoziati, il capo della diplomazia russa ha dichiarato che «in ogni caso, come ho già detto, siamo pronti per qualsiasi formato, ma quando si tratta di un vertice, è necessario prepararlo con la massima attenzione in tutte le fasi precedenti»

Così «che i vertici non si traducano in un peggioramento della situazione, ma mettano davvero fine a quei negoziati che siamo pronti a continuare», ha affermato Lavrov secondo l'agenzia di stampa ufficiale russa Tass.

Conflitti. Trump: «Su Ucraina e Russia sono ottimista. Noi? Siamo il Paese più forte»

«Non abbiamo sentito alcuna idea costruttiva dagli europei»

Lavrov ha anche affermato che la Russia vede finora dall'Unione europea solo un'aggressiva escalation della situazione e goffi tentativi di cambiare la posizione del presidente americano Donald Trump sulla soluzione ucraina.

«Quali misure diplomatiche ha notato da parte dell'Unione europea? Bisogna vederle prima di poterle valutare», ha dichiarato Lavrov secondo la Tass rispondendo alla domanda di un giornalista.

«Finora – ha proseguito il capo della diplomazia russa – abbiamo assistito solo a un'escalation piuttosto aggressiva della situazione, a tentativi piuttosto goffi e, in generale, poco etici di cambiare la posizione dell'amministrazione Trump e personalmente del presidente americano, come abbiamo osservato durante la scorta europea del signor Zelensky a Washington, lunedì di questa settimana».

«Non abbiamo sentito alcuna idea costruttiva da parte degli europei», ha dichiarato ancora il ministro degli esteri russo.

Tre scenari possibili. Putin dice sì al bilaterale con Zelensky entro fine agosto. Ma intanto Mosca continua i bombardamenti

Tre scenari possibiliPutin dice sì al bilaterale con Zelensky entro fine agosto. Ma intanto Mosca continua i bombardamenti

