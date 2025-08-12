I leader dell'UE hanno sottolineato il diritto intrinseco dell'Ucraina di scegliere il proprio destino. (foto simbolica) Keystone

«Il percorso verso la pace in Ucraina non può essere deciso senza l'Ucraina. Negoziati significativi possono aver luogo solo nel contesto d'un cessate il fuoco o d'una riduzione delle ostilità». Lo affermano i leader dell'Unione europea in una dichiarazione congiunta.

Keystone-SDA SDA

«Una pace giusta e duratura che porti stabilità e sicurezza deve rispettare il diritto internazionale, compresi i principi di indipendenza, sovranità, integrità territoriale e l'inviolabilità dei confini internazionali», si legge nella dichiarazione concordata nella notte dal presidente del Consiglio europeo e da tutti i paesi membri ad eccezione dell'Ungheria.

«Noi, i leader dell'Unione europea, accogliamo con favore gli sforzi del presidente Trump volti a porre fine alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e a conseguire una pace e una sicurezza giuste e durature per l'Ucraina. L'Unione europea, in coordinamento con gli Stati Uniti e altri partner che condividono gli stessi principi, continuerà a fornire sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico all'Ucraina, che sta esercitando il suo diritto intrinseco all'autodifesa. Continuerà inoltre a sostenere e ad applicare misure restrittive nei confronti della Federazione russa», si legge nella dichiarazione congiunta.

«L'UE e gli Stati membri sono pronti a contribuire ulteriormente alle garanzie di sicurezza sulla base delle rispettive competenze e capacità, in linea con il diritto internazionale e nel pieno rispetto della politica di sicurezza e di difesa di alcuni Stati membri, tenendo conto degli interessi di sicurezza e di difesa di tutti gli Stati membri – si legge ancora nella dichiarazione concordata dai 27 ad eccezione dell'Ungheria -. L'UE sottolinea il diritto intrinseco dell'Ucraina di scegliere il proprio destino e continuerà a sostenere l'Ucraina nel suo percorso verso l'adesione all'Unione.»