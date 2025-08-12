  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina I leader UE: «La pace non può essere decisa senza Kiev»

SDA

12.8.2025 - 07:33

I leader dell'UE hanno sottolineato il diritto intrinseco dell'Ucraina di scegliere il proprio destino. (foto simbolica)
I leader dell'UE hanno sottolineato il diritto intrinseco dell'Ucraina di scegliere il proprio destino. (foto simbolica)
Keystone

«Il percorso verso la pace in Ucraina non può essere deciso senza l'Ucraina. Negoziati significativi possono aver luogo solo nel contesto d'un cessate il fuoco o d'una riduzione delle ostilità». Lo affermano i leader dell'Unione europea in una dichiarazione congiunta.

Keystone-SDA

12.08.2025, 07:33

12.08.2025, 08:07

«Una pace giusta e duratura che porti stabilità e sicurezza deve rispettare il diritto internazionale, compresi i principi di indipendenza, sovranità, integrità territoriale e l'inviolabilità dei confini internazionali», si legge nella dichiarazione concordata nella notte dal presidente del Consiglio europeo e da tutti i paesi membri ad eccezione dell'Ungheria.

«Noi, i leader dell'Unione europea, accogliamo con favore gli sforzi del presidente Trump volti a porre fine alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e a conseguire una pace e una sicurezza giuste e durature per l'Ucraina. L'Unione europea, in coordinamento con gli Stati Uniti e altri partner che condividono gli stessi principi, continuerà a fornire sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico all'Ucraina, che sta esercitando il suo diritto intrinseco all'autodifesa. Continuerà inoltre a sostenere e ad applicare misure restrittive nei confronti della Federazione russa», si legge nella dichiarazione congiunta.

«L'UE e gli Stati membri sono pronti a contribuire ulteriormente alle garanzie di sicurezza sulla base delle rispettive competenze e capacità, in linea con il diritto internazionale e nel pieno rispetto della politica di sicurezza e di difesa di alcuni Stati membri, tenendo conto degli interessi di sicurezza e di difesa di tutti gli Stati membri – si legge ancora nella dichiarazione concordata dai 27 ad eccezione dell'Ungheria -. L'UE sottolinea il diritto intrinseco dell'Ucraina di scegliere il proprio destino e continuerà a sostenere l'Ucraina nel suo percorso verso l'adesione all'Unione.»

I più letti

Ristorante licenzia un cameriere, ora gli deve 100'000 euro
Trump celebra una «vittoria monumentale», ma forse ha festeggiato troppo presto
Dopo 9 anni arriva la proposta di Ronaldo a Georgina: «Sì, lo voglio». L'anello è da brividi
La principessa Kate perde a sorpresa il trofeo di reale più gradita
Alena Seredova ha perso 16 chili: «L'ho fatto per la salute»

Altre notizie

Venezuela. L'attivista Grajales accusata di cospirazione straniera

VenezuelaL'attivista Grajales accusata di cospirazione straniera

Italia come «Corea del Nord». Renzi critica Urso per una gaffe linguistica, ma anche la Meloni: «Tira a campare»

Italia come «Corea del Nord»Renzi critica Urso per una gaffe linguistica, ma anche la Meloni: «Tira a campare»

Medio Oriente. Nuova proposta dai mediatori ad Hamas: cessate il fuoco a Gaza e rilascio di tutti i rapiti

Medio OrienteNuova proposta dai mediatori ad Hamas: cessate il fuoco a Gaza e rilascio di tutti i rapiti