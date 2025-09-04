Il presidente francese Emmanuel Macron (a destra) e quello ucraino Volodymyr Zelensky hanno annunciato che i 26 paesi della Coalizione dei Volenterosi si sono impegnati per inviare truppe in Ucraina come forze di riassicurazione. Keystone

«A tutt'oggi 26 paesi di questa Coalizione dei Volenterosi si sono impegnati per inviare truppe in Ucraina come forze di riassicurazione fin dal giorno seguente alla firma di una pace»: l'ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine del vertice a Parigi.

Keystone-SDA SDA

Parlando al fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Macron ha precisato che l'obiettivo «non è di fare la guerra ma di garantire la pace e un cessate il fuoco, e prevenire un nuovo attacco». «La formalizzazione la faremo nelle prossime settimane. Non si tratta di dichiarazioni di intenzione», ha aggiunto.

«Questa forza – ha spiegato in conferenza stampa – deve garantire la pace, e dare un segnale strategico. Sarà dispiegata nel quadro di un cessate il fuoco, non sulla linea del fronte ma in un quadro geografico che stiamo definendo, e punta a prevenire qualsiasi nuova aggressione di rilievo e a coinvolgere i 26 Stati nella sicurezza duratura dell'Ucraina».

«Il problema è Mosca e questa sua guerra di aggressione», ha ancora detto il presidente francese. «Esigendo come precondizione a qualsiasi discussione di pace il ritiro dell'esercito ucraino da un territorio più o meno equivalente a quello che è costato circa 250'000 morti e un milione di soldati fuori combattimento alla Russia, Mosca formula un'idea immorale, illegale ed impossibile».

«Non conosciamo il bilancio preciso di questa guerra. Ma sappiamo che la Russia ha perso nel suo disegno oltre un milione di soldati, uccisi o feriti, per conquistare meno dell'1% del territorio ucraino dal novembre 2022», ha detto Macron.

«Se la Russia continua a rifiutare i negoziati di pace concreti – e questa è l'unica conclusione che si può trarre dalle sue scelte – noi adotteremo ulteriori sanzioni insieme con gli Stati Uniti e daremo risposte chiare a questo rifiuto di progredire», ha avvertito il presidente francese. «Questo è anche quanto espresso poco fa dal presidente Donald Trump durante la nostra chiamata», ha aggiunto il leader dell'Eliseo.

«Gli Stati Uniti sono stati molto chiari: vogliono far parte del lavoro di garanzie di sicurezza. Non darò il dettaglio delle forze di riassicurazione per non scoprire i nostri piani. È la nostra linea di difesa e quella dell'Ucraina. Non mostreremo i nostri piani alla Russia del signor Putin. I nostri capi di Stato maggiore li hanno e sono pronti. È così per tutti i 26 paesi contributori», ha sostenuto Macron.

Da parte sua Zelensky ha affermato in conferenza stampa che «siamo tutti d'accordo che la forza dell'Ucraina è la forza del mondo e noi stiamo lavorando attivamente per assicurare la nostra sicurezza. Adesso vediamo che la Russia sta respingendo tutte le iniziative di pace, (Il presidente russo Vladimir) Putin non è d'accordo a ristabilire la pace» e «abbiamo visto l'incontro in Cina» che «userà come permesso per continuare la sua guerra».

«Putin cerca di far vedere come se fosse resistente alla pressione», ma «noi abbiamo un'altra visione su questo argomento: la pressione sta funzionando e l'economia russa sta avendo sempre più problemi e noi continueremo in questa direzione. Abbiamo parlato anche delle nuove sanzioni, anche delle sanzioni secondarie e delle tariffe speciali nel commercio che possono essere d'aiuto», ha dichiarato il leader ucraino.

La Coalizione dei Volenterosi «è molto attiva anche nel campo militare, ci sono dei passi già concreti», ha detto Zelensky. «Le garanzie di sicurezza non sono solo del futuro, ma anche del presente. Le forze armate ucraine sono il punto centrale di queste garanzie di sicurezza e quindi le possibilità delle nostre forze armate sono importanti», ha sottolineato aggiungendo che a suo dire «le linee di produzione di armi europee non funzionano abbastanza» e servono maggiori investimenti in questo settore per farle funzionare a piena capacità.