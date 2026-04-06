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Guerra Almeno 41 uomini intrappolati in una miniera dopo un attacco ucraino

SDA

6.4.2026 - 09:09

I minatori sarebbero stati sorpresi da un'interruzione elettrica causata da un raid ucraino. (foto d'archivio)
I minatori sarebbero stati sorpresi da un'interruzione elettrica causata da un raid ucraino. (foto d'archivio)
Keystone

Almeno 41 minatori sono rimasti intrappolati nella miniera Belorechenskaya, nel Lugansk, una delle regioni contese del Donbass, in seguito a un attacco delle forze armate ucraine. Lo scrive Interfax citando le autorità filorusse.

Keystone-SDA

06.04.2026, 09:09

06.04.2026, 09:42

«Durante la notte le forze armate ucraine hanno colpito il territorio della miniera, danneggiando la sottostazione elettrica. Un'interruzione di corrente di emergenza ha sorpreso 41 lavoratori della miniera, che ora si trovano sottoterra», ha riferito Leonid Pasechnik, leader dell'autoproclamata repubblica secessionista annessa da Mosca.

Intanto nella città portuale di Odessa, nell'Ucraina meridionale, «a seguito dell'attacco nemico avvenuto durante la notte si confermano tragicamente tre vittime, tra cui un bambino», ha scritto su Telegram Sergiy Lysak, capo dell'amministrazione militare della città.

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