Guerra in Ucraina Mosca: «Il missile Oreshnik caduto su un impianto di riparazione degli aerei»

SDA

12.1.2026 - 15:34

Un'immagine di un pezzo del missile fornita dagli ucraini.
Un'immagine di un pezzo del missile fornita dagli ucraini.
Keystone

Il missile russo Oreshnik che la settimana scorsa è caduto nella regione occidentale di Leopoli ha colpito un impianto ucraino per la riparazione degli aerei.

Keystone-SDA

12.01.2026, 15:34

12.01.2026, 15:41

Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, citando per la prima volta l'obiettivo dell'attacco, che non era stato identificato ufficialmente neanche da Kiev.

«La notte del 9 gennaio, lo stabilimento statale di riparazione aeronautica di Leopoli è stato messo fuori uso dal sistema missilistico mobile terrestre Oreshnik», ha dichiarato il ministero, a proposito del lancio del missile ipersonico. Mosca aveva sostenuto di aver fatto ricorso per la seconda volta all'Oreshnik dopo che, secondo le sue accuse, Kiev aveva tentato di colpire con droni una delle residenze di Vladimir Putin.

L'Ucraina aveva confermato che il missile era stato lanciato sulla regione di Leopoli, vicina al confine polacco, pubblicando immagini di quelli che ha definito frammenti del missile, sostenendo che fosse stato colpito un «obiettivo civile». Alcune fonti non ufficiali avevano riferito che era stato centrato un deposito di gas.

