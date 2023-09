L'ambasciata russa negli Stati Uniti ha definito «disumana» la scelta di Washington di fornire munizioni all'uranio impoverito all'Ucraina. Lo riporta l'agenzia Tass.

Un soldato della 3ª Brigata d'assalto separata ucraina passa davanti a un APC russo distrutto vicino a Bakhmut, luogo di feroci battaglie con le forze russe nella regione di Donetsk, Ucraina, lunedì 4 settembre 2023. KEYSTONE

«La decisione dell'amministrazione americana di inviare munizioni all'uranio impoverito a Kiev è un chiaro segno di disumanità», scrive la sede diplomatica sul suo canale Telegram.

«Ossessionata dall'idea di infliggere una 'sconfitta strategica' alla Russia – continua l'ambasciata -, Washington è pronta a combattere non solo fino all'ultimo ucraino ma anche a mettere a una croce sulle generazioni future. L'amministrazione americana rivela la sua vera natura: è profondamente indifferente sia al presente dell'Ucraina che al futuro della repubblica e dei suoi vicini europei».

«Gli Stati Uniti – aggiunge la rappresentanza di Mosca – trasferiscono deliberatamente armi con effetti indiscriminati. Sono pienamente consapevoli delle conseguenze: le esplosioni di tali munizioni provocano la formazione di una nube radioattiva in movimento. Piccole particelle di uranio si depositano nelle vie respiratorie, nei polmoni, nell'esofago, si accumulano nei reni e al fegato, causano il cancro e portano all'inibizione delle funzioni dell'intero organismo».

«Molti eserciti le usano»

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, mercoledì il Pentagono ha confermato che gli Usa manderanno proiettili all'uranio impoverito all'Ucraina.

«Le munizioni all'uranio impoverito sono molto efficaci e diversi studi dimostrano che non c'è il rischio di radiazioni», ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby in un briefing con la stampa estera.

«Molti eserciti le usano, inclusa la Russia. Non c'è nulla di controverso, è Mosca che ne vuole fare un caso», ha sottolineato.

SDA