Vladimir Putin. Keystone

Mentre si prepara un possibile vertice in Vaticano, Mosca intensifica gli attacchi in Ucraina e avanza sul fronte orientale, rafforzando la convinzione di Putin di poter vincere.

Keystone-SDA SDA

Potrebbero tenersi a metà giugno i nuovi negoziati diretti tra russi e ucraini in Vaticano. Questo, almeno, stando alle anticipazioni del «Wall Street Journal».

Ma la stessa testata riferisce che il presidente americano Donald Trump, dopo aver parlato lunedì al telefono con il suo omologo Vladimir Putin, avrebbe spiegato ai leader europei come il presidente russo non intenda ancora mettere fine alle ostilità.

«È convinto che stia vincendo», sarebbero state le parole del presidente americano. E diversi segnali nelle ultime ore mostrano che effettivamente le forze russe stanno aumentando la pressione sul terreno, facendo ritenere ad alcuni osservatori che sia cominciata la prevista «offensiva d'estate».

Intanto il Cremlino frena: «non ci sono ancora accordi specifici sui prossimi incontri, questo è ancora da definire», ha commentato il portavoce Dimtri Peskov.

Una fascia di sicurezza

Nel giorno in cui il generale Andrei Mordvichev, decorato come Eroe della Russia per i successi ottenuti nel conflitto, ha assunto l'incarico di nuovo comandante delle forze di terra, Putin ha annunciato che i soldati russi stanno creando una «fascia di sicurezza» lungo la frontiera con l'Ucraina.

Un'operazione che, da quello che sembra di capire, dovrebbe comportare l'occupazione di una zona in territorio ucraino per mettere fine ai continui raid, specie con i droni, compiuti dalle forze di Kiev sulle regioni frontaliere russe.

Anche nelle ultime ore le autorità locali hanno segnalato un civile ucciso nella regione di Bryansk e uno in quella di Kursk. I feriti sarebbero in totale 17.

Successi nell'est ucraino

Il sito russo di opposizione Meduza scrive intanto che le forze di Mosca «hanno ottenuto i loro primi importanti successi nell'offensiva d'estate» nell'est dell'Ucraina, sfondando le difese ucraine lungo l'autostrada Pokrovsk-Konstantinovka, nella regione di Donetsk, con il probabile obiettivo di puntare a nord verso le città di Kramatorsk e Slovyansk.

Per quanto riguarda i tavoli negoziali, l'unico risultato concreto finora raggiunto, nell'incontro tra delegazioni russa e ucraina il 16 maggio a Istanbul, è stato l'accordo per uno scambio di prigionieri, mille per parte. Kiev e Mosca hanno reso noto di avere ricevuto le liste dei soldati di cui il nemico chiede la liberazione.

Il «Wall Street Journal» scrive nel frattempo di aver saputo che anche il segretario di Stato americano Marco Rubio dovrebbe presenziare a un nuovo incontro tra le parti a metà giugno in Vaticano.

Il G7 sostiene Kiev

Intanto nella riunione dei ministri delle finanze del G7 in Canada, il titolare del dicastero tedesco Lars Klingbeil ha assicurato che anche gli USA hanno confermato di volere continuare ad aiutare Kiev.

«È diventato chiaro che all'interno del formato G7 il sostegno continuerà senza modifiche», ha affermato Klingbeil, dopo che in precedenza, secondo «Politico», Washington aveva manifestato resistenze a inserire nella dichiarazione finale l'impegno a un «ulteriore sostegno» all'Ucraina ed erano riluttanti a definire «illegale» l'invasione russa.

In serata il ministro dell'economia italiano Giancarlo Giorgetti ha confermato che nel comunicato finale sarà sottolineata una «posizione comune per il sostegno all'Ucraina».

Nel sostegno a Kiev ci sarà l'impegno «affinché chiunque abbia fatto affari o favorito la Russia non entri nella ricostruzione dell'Ucraina», ha spiegato.

Le ostilità continuano

Le schermaglie diplomatiche dunque continuano in contemporanea con i bombardamenti reciproci tra Mosca e Kiev.

Nella notte tra ieri e oggi le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con un missile balistico Iskander-M (che secondo Mosca avrebbe colpito un sistema di difesa americano Patriot nella regione di Dnepropetrovsk) e 128 droni, di cui 112 sono stati intercettati.

Il ministero della difesa di Mosca afferma invece che 105 velivoli senza pilota ucraini sono stati neutralizzati su varie regioni della Russia, di cui 35 su quella della capitale.

Gli allarmi hanno provocato le chiusure temporanee dei quattro aeroporti internazionali di Mosca: Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo e Zhukosvky. Oltre 160 voli hanno subito ritardi.