Guerra in Ucraina Il piano di pace USA prevedrebbe il rafforzamento dell'esercito di Kiev

SDA

17.12.2025 - 09:26

Il piano prevede tra l'altro un significativo rafforzamento delle Forze armate ucraine. (foto d'archivio)
Keystone

Gli USA, insieme ai loro alleati, hanno predisposto un piano di garanzie di sicurezza per l'Ucraina che prevede un significativo rafforzamento delle Forze armate ucraine, il dispiegamento di truppe europee nel paese e un maggiore ricorso all'intelligence americana.

Keystone-SDA

Lo scrive il «New York Times», che cita funzionari a conoscenza delle bozze dei documenti. Secondo il rapporto, i diplomatici americani ed europei che si sono incontrati con i leader ucraini negli ultimi due giorni a Berlino hanno concordato sostanzialmente due documenti che delineano le future garanzie di sicurezza.

Sono concepiti per fungere da pietra angolare di un accordo più ampio volto a raggiungere un cessate il fuoco e porre fine alla guerra. I documenti mirano anche a convincere l'Ucraina a cedere determinati territori nell'ambito di un accordo di pace e a rinunciare all'adesione formale alla NATO.

Allo stesso tempo il giornale osserva che un cessate il fuoco completo rimane per ora fuori portata, poiché la Russia non è parte di questi colloqui e non ha mostrato alcuna volontà di scendere a compromessi.

