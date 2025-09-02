Il presidente russo Vladimir Putin (a destra), che ha incontrato oggi a Pechino il premier slovacco Robert Fico, ha affermato che "la Russia non ha mai avuto, non ha e non avrà mai il desiderio di attaccare" l'Europa. Keystone

Incontrando a Pechino il premier slovacco Robert Fico, il presidente russo Vladimir Putin ha detto è possibile «trovare un consenso» sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Lo «zar» ha anche sottolineato che la Russia non è contraria a un'adesione di Kiev all'UE.

Keystone-SDA SDA

«Ci sono opzioni – ha affermato Putin, citato dall'agenzia Interfax – per garantire la sicurezza dell'Ucraina in caso di fine del conflitto. Questo è stato anche oggetto della nostra discussione ad Anchorage (con il presidente americano Donald Trump). E mi sembra che qui ci sia la possibilità di trovare un consenso».

Il presidente russo ha poi sottolineato che «non siamo mai stati contrari all'adesione dell'Ucraina all'UE. Per quanto riguarda la NATO è una questione completamente diversa, poiché riguarda la sicurezza a lungo termine della Russia», ha detto secondo quanto riporta la Tass.

«Per quanto concerne i piani aggressivi della Russia nei confronti dell'Europa, voglio sottolineare ancora una volta che si tratta di una totale assurdità, priva di qualsiasi fondamento», ha dichiarato Putin.

«Il fatto che si stia costantemente alimentando una sorta di isteria riguardo al presunto piano della Russia di attaccare l'Europa, credo, sia chiaro alle persone di buonsenso: è una provocazione o una totale incompetenza», ha detto ancora Putin, affermando – sempre stando a Interfax – che «qualsiasi persona sana di mente è perfettamente consapevole che la Russia non ha mai avuto, non ha e non avrà mai il desiderio di attaccare nessuno».

Incontro Fico-Zelensky venerdì

Da parte sua Fico ha annunciato che venerdì incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo aver visto a Pechino, oltre a Putin, il presidente cinese Xi Jinping.

«Si sta creando un nuovo ordine mondiale, nuove regole per un mondo multipolare, un nuovo equilibrio di potere, il che è estremamente importante per la stabilità internazionale», ha affermato in un video pubblicato sulle reti sociali. «Essere parte di queste discussioni significa sostenere il dialogo e non comportarsi come un bambino offeso. È così che si comportano l'Unione europea e i suoi rappresentanti», ha asserito Fico.

Per quanto concerne le relazioni bilaterali tra Bratislava e Mosca, «dobbiamo guardare alle opportunità per approfondire ed espandere la nostra cooperazione, per trovare aree in cui possiamo lavorare strettamente insieme», ha detto il premier slovacco, citato dall'agenzia Ria Novosti. La Russia apprezza la «politica estera economica indipendente» del governo slovacco, ha affermato dal canto suo Putin, secondo quanto riferisce l'agenzia Interfax.