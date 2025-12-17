Senza colloqui concreti "la Russia otterrà la liberazione delle sue terre storiche" con mezzi militari, ha sottolineato il presidente russo Vladimir Putin. (foto d'archivio) Keystone

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che se l'Ucraina e i suoi alleati occidentali «rifiuteranno di impegnarsi in discussioni concrete» nell'ambito delle trattative di pace, Mosca conquisterà «con mezzi militari» i territori ucraini che considera propri.

Keystone-SDA SDA

«Se il nemico e i suoi sponsor occidentali rifiutano di impegnarsi in colloqui concreti, la Russia otterrà con mezzi militari la liberazione delle sue terre storiche», ha detto Putin, citato dalla Tass, in un discorso al ministero della difesa.

Il leader del Cremlino ha anche affermato che le affermazioni secondo cui la Russia rappresenta una minaccia per l'Europa sono «una menzogna, un'assurdità, semplicemente un'assurdità».

Nel corso di una riunione allargata del Consiglio del ministero della difesa, Putin ha poi dichiarato che l'anno trascorso, durante il quale oltre trecento insediamenti sono stati «liberati», rappresenta una «pietra miliare per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione militare speciale» in Ucraina.

«L'esercito russo ha vinto e mantiene saldamente l'iniziativa strategica lungo tutta la linea del fronte. Le nostre truppe avanzano con sicurezza e schiacciano il nemico», ha affermato Putin, citato dall'ufficio stampa del Cremlino.

Durante la riunione il ministro della difesa Andrei Belousov ha spiegato che «il compito chiave per il prossimo anno è mantenere e aumentare i ritmi dell'offensiva raggiunti», riporta l'agenzia Interfax. Secondo il ministro la politica dell'Europa e della NATO prepara il terreno per una continuazione del conflitto nel 2026.

Nell'occasione Putin, riferisce l'agenzia Ria Novosti, ha anche annunciato che il missile ipersonico a medio raggio Oreshnik entrerà in servizio operativo entro la fine dell'anno.

Intanto il RBC-Ukraine riporta che il comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrsky, durante la sua partecipazione alla 32esima riunione del Gruppo di contatto sulla difesa dell'Ucraina nel formato Rammstein, ha dichiarato che la Russia ha aumentato la concentrazione delle sue truppe a circa 710'000 unità per condurre un'operazione offensiva contro l'Ucraina.