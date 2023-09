"Putin avrebbe dato al ministro della Difesa russo Sergey Shoigu una scadenza di un mese, fino all'inizio di ottobre 2023, per fermare la controffensiva ucraina", si legge nel rapporto del centro studi statunitense. (Foto d'archivio) Keystone

Il dittatore russo Vladimir Putin ha probabilmente ordinato al ministro della Difesa russo Sergei Shoigu di fermare la controffensiva delle forze ucraine entro l'inizio di ottobre.

Lo scrive sul suo sito l'Istituto per lo studio della guerra (Isw), che cita una fonte anonima di Mosca.

«Una fonte del Cremlino ha affermato che Putin avrebbe dato al ministro della Difesa russo Sergey Shoigu una scadenza di un mese, fino all'inizio di ottobre 2023, per migliorare la situazione in prima linea, fermare la controffensiva ucraina e far sì che le forze russe riprendano l'iniziativa per lanciare un'operazione offensiva contro una città più grande», si legge nel rapporto del centro studi statunitense.

Se questo fosse vero, commenta il think tank, il comando militare russo potrebbe ordinare «contrattacchi incessanti» nella speranza di arrestare la controffensiva ucraina, «anche a un costo elevato per le capacità militari russe».

Inoltre, secondo l'Isw, Putin potrebbe aver ordinato ai comandanti russi di «mantenere tutte le posizioni difensive iniziali della Russia per creare l'illusione che le controffensive ucraine non abbiano ottenuto alcun effetto tattico o operativo nonostante il sostanziale sostegno occidentale».

Questa tattica informativa, commenta tuttavia l'istituto, «potrà avere successo nel lungo periodo solo se le forze russe riusciranno effettivamente a impedire alle forze ucraine di sfondare e liberare ampie aree» del Paese.

SDA