Guerra in Ucraina Dalla riunione per la pace tra Putin e Witkoff nessuna intesa sui territori

SDA

3.12.2025 - 07:11

Vladimir Putin, Steve Witkoff e Jared Kushner hanno discusso per oltre cinque ore, ma senza trovare un'intesa.
Keystone
Keystone

Nessuna svolta al vertice al Cremlino tra Vladimir Putin, Steve Witkoff e Jared Kushner. Dopo oltre cinque ore di colloqui gli emissari dello zar hanno fatto sapere che «un compromesso non è stato trovato» su uno dei nodi principali: i territori contesi con Kiev.

Keystone-SDA

03.12.2025, 07:11

03.12.2025, 07:45

L'esito del vertice, nella versione del Cremlino, è stato riassunto dal consigliere presidenziale Yuri Ushakov: discussioni «utili e costruttive», ma la Russia concorda solo una parte del piano americano, mentre «qualcosa suscita critiche», e quindi «c'è ancora molto lavoro da fare». Le trattative, ha aggiunto, continueranno con l'inviato speciale Witkoff e Kushner, genero del presidente Donald Trump.

In seguito, da Washington, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che sono stati compiuti «alcuni progressi» nei colloqui con la Russia per porre fine alla guerra con l'Ucraina.

«Quello che abbiamo cercato di fare, e credo che abbiamo fatto qualche progresso, è capire con cosa potrebbero convivere gli ucraini che dia loro garanzie di sicurezza per il futuro», ha detto Rubio in un'intervista a FOX News, aggiungendo che gli Stati Uniti sperano che il compromesso «permetta» agli ucraini «non solo di ricostruire la loro economia, ma di prosperare come paese».

