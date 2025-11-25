  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Rubio avrebbe snobbato l'UE e negato un bilaterale a Kallas

SDA

25.11.2025 - 18:26

Il segretario di Stato americano Marco Rubio
Il segretario di Stato americano Marco Rubio
Keystone

Schiaffo dell'amministrazione di Donald Trump all'Ue sullo sfondo dell'accelerazione dei tentativi d'imporre un accordo di pace fra Ucraina e Russia.

Keystone-SDA

25.11.2025, 18:26

25.11.2025, 18:28

Lo rivela Politico, citando fonti informate stando alle quale il segretario di Stato, Marco Rubio, a dispetto degli sforzi di dialogo consumatisi negli incontri di Ginevra nel fine settimana, ha snobbato la richiesta di un incontro bilaterale con Kaja Kallas, alto rappresentante della politica estera di Bruxelles.

Nell'interpretazione di Politico, Washington intende «virtualmente marginalizzare» Kallas sui dossier che contano. Come dimostra il fatto che «persino Marco Rubio, la figura più filo-europea dell'amministrazione Trump, rifiuta di avere incontri bilaterali» con lei.

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
Dalla bara si sente bussare: donna si risveglia poco prima della cremazione
La confessione di Marianna e Marco: «Essere un Morandi è un peso e un privilegio»
Dopo la morte di Tina Turner, Erwin Bach ha una nuova partner

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Gli USA trattano con Mosca, Trump: «Siamo vicini a un accordo»

Guerra in UcrainaGli USA trattano con Mosca, Trump: «Siamo vicini a un accordo»

Guerra in Ucraina. Von der Leyen: «L'uso degli asset russi è centrale nei negoziati»

Guerra in UcrainaVon der Leyen: «L'uso degli asset russi è centrale nei negoziati»

Guerra in Ucraina. L'Europa torna in gioco per la pace, ma teme le giravolte di Trump

Guerra in UcrainaL'Europa torna in gioco per la pace, ma teme le giravolte di Trump