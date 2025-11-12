  1. Clienti privati
Settore energetico Scandalo corruzione in Ucraina, si dimettono due ministri

SDA

12.11.2025 - 17:26

La ministra ucraina dell'energia Svitlana Grynchuk (nella foto d'archivio) ha rassegnato le dimissioni sulla scia dello scandalo di corruzione nel settore di sua competenza.
Keystone

In Ucraina la ministra dell'Energia Svitlana Grynchuk e quello della Giustizia German Galushchenko hanno rassegnato le dimissioni a seguito dello scandalo di corruzione che ha travolto il settore energetico.

Keystone-SDA

12.11.2025, 17:26

12.11.2025, 17:34

L'annuncio arriva a pochi minuti da una richiesta in tal senso del presidente Zelensky.

«Ho scritto una lettera di dimissioni», ha scritto su Facebook la ministra dell'Energia. «Non ci sono state violazioni della legge nell'ambito delle mie attività professionali», afferma Grynchuk nel post – che accompagna la foto di una lettera di dimissioni scritta a mano – dopo aver espresso «gratitudine» a Zelensky.

Mindich ha lasciato l'Ucraina

La premier ucraina Yulia Svyrydenko ha poi annunciato che anche il ministro della Giustizia German Galushchenko ha rassegnato le dimissioni. «Presentata una mozione alla Verkhovna Rada per la destituzione del ministro della Giustizia German Galushchenko e del ministro dell'Energia Svitlana Grynchuk. I ministri hanno presentato le loro richieste (di dimissioni) secondo le modalità previste dalla legge», ha riferito Svyrydenko su X.

Il caso di corruzione vede coinvolti Galushchenko e Timur Mindich, uno stretto collaboratore di Zelensky, che ha lasciato l'Ucraina poco prima che scoppiasse lo scandalo.

