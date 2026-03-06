TensioniL'Ucraina sconsiglia ai propri cittadini di andare in Ungheria
6.3.2026 - 11:11
Il ministero degli esteri ucraino ha sconsigliato ai propri cittadini di recarsi in Ungheria dopo l'arresto a Budapest di sette dipendenti di una banca ucraina accusati di riciclaggio di denaro sporco, nuovo episodio di tensione tra i due paesi confinanti.
«Il ministero degli Affari Esteri raccomanda ai cittadini ucraini di astenersi dal recarsi in Ungheria, data l'impossibilità di garantire la loro sicurezza a causa delle azioni arbitrarie delle autorità ungheresi», ha dichiarato la diplomazia ucraina in un comunicato.