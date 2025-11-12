  1. Clienti privati
Settore energetico Sospeso il ministro ucraino German Galushchenko toccato dall'indagine anticorruzione

SDA

12.11.2025 - 09:34

German Galushchenko è coinvolto nella maxi-indagine anticorruzione sul settore energetico. (foto d'archivio)
German Galushchenko è coinvolto nella maxi-indagine anticorruzione sul settore energetico. (foto d'archivio)
Keystone

Il Consiglio dei ministri ucraino ha sospeso German Galushchenko dall'incarico di ministro della giustizia. Lo ha annunciato la premier Yulia Svyrydenko su Telegram.

Keystone-SDA

12.11.2025, 09:34

12.11.2025, 09:50

«Stamattina abbiamo tenuto una riunione straordinaria del governo. Abbiamo deciso di sospendere German Galushchenko dall'incarico di ministro della giustizia», ha scritto, aggiungendo che il Consiglio ha assegnato l'incarico alla vice ministra per l'integrazione europea Liudmyla Suhak.

Galushchenko, che in precedenza aveva ricoperto l'incarico di ministro dell'energia, è rimasto coinvolto nella maxi-indagine anticorruzione sul settore energetico in Ucraina, ed è stato uno dei perquisiti assieme all'imprenditore Tymur Mindich, stretto alleato del presidente Volodymyr Zelensky.

