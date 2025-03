Accoglienza decisamente più calorosa a Londra che a Washington per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Keystone

Poco prima di iniziare il bilaterale con Volodymyr Zelensky, il premier britannico Keir Starmer ha detto al leader ucraino che Kiev «ha il pieno appoggio del Regno Unito e noi resteremo con voi e l'Ucraina finché sarà necessario».

Keystone-SDA SDA

Egli ha aggiunto che Londra ha una determinazione «assoluta» e «incrollabile» per raggiungere «ciò che entrambi vogliamo, ovvero una pace duratura per l'Ucraina basata su sovranità e sicurezza». Zelensky ha ringraziato Starmer per il sostegno.

All'arrivo a Downing Street, il premier ha «deliberatamente» camminato verso Zelensky che ha poi abbracciato, un gesto letto dai media come un messaggio agli USA.

Starmer ha insistito sull'obiettivo di una pace giusta e duratura da perseguire con «incrollabile determinazione» e ha confermato che Zelensky vedrà anche re Carlo III.

Il leader ucraino ha ringraziato e si è detto «felice di avere partner e amici» come quelli che l'Ucraina ha nel Regno Unito.