Il premier britannico Keir Starmer e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno discusso in una telefonata a fine mattinata di oggi del lavoro in corso della «coalizione dei volenterosi».

L'obiettivo è preparare il dispiegamento di una forza multinazionale in Ucraina in caso di cessazione delle ostilità, ha affermato Downing Street.

Il Regno Unito è ancora disposto a mettere truppe sul terreno per proteggere Kiev in caso di cessazione delle ostilità, ha confermato il portavoce ufficiale del primo ministro.

I due leader hanno concordato sull'importanza di garantire una pace giusta e duratura per l'Ucraina.

Il primo ministro ha affermato che l'Ucraina può contare sul sostegno del Regno Unito. In vista della videoconferenza dei volenterosi, Starmer e Zelensky hanno discusso dell'unità internazionale dimostrata a sostegno dell'Ucraina e sottolineato l'importanza del continuo lavoro dei partner in preparazione del dispiegamento della forza multinazionale dopo la cessazione delle ostilità.