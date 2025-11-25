  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Starmer promette a Zelensky truppe in forza multinazionale

SDA

25.11.2025 - 16:56

Il premier britannico Keir Starmer (foto d'archivio)
Il premier britannico Keir Starmer (foto d'archivio)
Keystone

Il premier britannico Keir Starmer e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno discusso in una telefonata a fine mattinata di oggi del lavoro in corso della «coalizione dei volenterosi».

Keystone-SDA

25.11.2025, 16:56

25.11.2025, 17:00

L'obiettivo è preparare il dispiegamento di una forza multinazionale in Ucraina in caso di cessazione delle ostilità, ha affermato Downing Street.

Il Regno Unito è ancora disposto a mettere truppe sul terreno per proteggere Kiev in caso di cessazione delle ostilità, ha confermato il portavoce ufficiale del primo ministro.

I due leader hanno concordato sull'importanza di garantire una pace giusta e duratura per l'Ucraina.

Il primo ministro ha affermato che l'Ucraina può contare sul sostegno del Regno Unito. In vista della videoconferenza dei volenterosi, Starmer e Zelensky hanno discusso dell'unità internazionale dimostrata a sostegno dell'Ucraina e sottolineato l'importanza del continuo lavoro dei partner in preparazione del dispiegamento della forza multinazionale dopo la cessazione delle ostilità.

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Gli USA trattano con Mosca, Trump: «Siamo vicini a un accordo»
Dalla bara si sente bussare: donna si risveglia poco prima della cremazione
Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta
La confessione di Marianna e Marco: «Essere un Morandi è un peso e un privilegio»

La guerra in Ucraina

Guerra. «Ad Abu Dhabi colloqui tra Stati Uniti e Russia sull'Ucraina»

Guerra«Ad Abu Dhabi colloqui tra Stati Uniti e Russia sull'Ucraina»

Guerra. Notte di attacchi in Ucraina e in Russia, diversi morti

GuerraNotte di attacchi in Ucraina e in Russia, diversi morti

Guerra in Ucraina. Putin alla finestra, ma a Mosca affiora lo scetticismo sul nuovo piano di pace

Guerra in UcrainaPutin alla finestra, ma a Mosca affiora lo scetticismo sul nuovo piano di pace

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Gli USA trattano con Mosca, Trump: «Siamo vicini a un accordo»

Guerra in UcrainaGli USA trattano con Mosca, Trump: «Siamo vicini a un accordo»

Guerra in Ucraina. Von der Leyen: «L'uso degli asset russi è centrale nei negoziati»

Guerra in UcrainaVon der Leyen: «L'uso degli asset russi è centrale nei negoziati»

Guerra in Ucraina. L'Europa torna in gioco per la pace, ma teme le giravolte di Trump

Guerra in UcrainaL'Europa torna in gioco per la pace, ma teme le giravolte di Trump