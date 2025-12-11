Zelensky sda

Un accordo quadro in 20 punti e due documenti separati: uno sulle garanzie di sicurezza e un altro sulla ripresa postbellica dell'Ucraina. È questo – secondo le indiscrezioni – il pacchetto di controproposte che Kiev ha inviato al presidente americano Donald Trump e sul quale ora gli USA si dovranno pronunciare

Keystone-SDA SDA

* L'INGRESSO DI KIEV NELL'UE GIÀ NEL 2027. La sovranità dell'Ucraina sarebbe così protetta da qualsiasi veto russo. Zelensky ammette invece che negli USA «non sono ancora pronti a vedere Kiev nella NATO».

* NESSUN LIMITE ALL'ESERCITO UCRAINO. Kiev rifiuta qualsiasi ridimensionamento. Nella proposta iniziale statunitense si prevedevano 600'000 soldati, col numero che sarebbe stato poi innalzato a 800'000.

* UN ARTICOLO 5 RAFFORZATO. È il punto cruciale delle garanzie di sicurezza: impegna gli alleati a intervenire militarmente in caso di violazioni territoriali o attacchi alle truppe da parte di attori terzi, come accade nella NATO. L'intervento – questa una novità – sarebbe immediato senza preliminari consultazioni.

* IL MODELLO COREANO – Il piano prevede la creazione di una sorta di 38esimo parallelo demilitarizzato. La proposta includerebbe parte del Donetsk ancora sotto controllo ucraino (che verrebbe smilitarizzato ma non riconosciuto come russo), mentre un'altra zona demilitarizzata (DMZ) verrebbe istituita lungo l'intera linea del cessate il fuoco, dal Donetsk nel nord-est fino alle città di Zaporizhzhia e Kherson nel sud. Alle sue spalle ci sarebbe una zona più profonda in cui sarebbero esclusi gli armamenti pesanti. Il sito nucleare non sarebbe più sotto controllo russo.

* LA RICOSTRUZIONE – Kiev punterebbe a raccogliere almeno 400 miliardi di dollari e vorrebbe creare un fondo speciale per lo sfruttamento delle terre rare. Di questo tema il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe parlato con il segretario al Tesoro americano Scott Bessent, il consigliere e genero del presindet statunitense Donald Trump, Jared Kushner, e il CEO di BlackRock, Larry Fink. Il leader ucraino ha definito il colloquio come «il primo incontro del gruppo che lavorerà a un documento riguardante la ricostruzione e la ripresa economica dell'Ucraina».