Per il tycoon l'accordo agevolerà la conclusione della guerra in Ucraina. (Foto d'archivio) Keystone

Donald Trump ha reso noto di aver avuto un colloquio con Narendra Modi, durante il quale il premier indiano «ha accettato di smettere di comprare petrolio russo e di acquistarne molto di più dagli Stati Uniti e, potenzialmente, dal Venezuela».

Lo ha reso noto il presidente americano su Truth Social, sottolineando che «questo aiuterà a porre fine alla guerra in Ucraina, che è in corso proprio adesso, con migliaia di persone che muoiono ogni singola settimana!».