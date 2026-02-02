  1. Clienti privati
India-USA Trump convince Modi a non comprare petrolio russo. «Un aiuto a porre fine alla guerra in Ucraina»

SDA

2.2.2026 - 18:17

Per il tycoon l'accordo agevolerà la conclusione della guerra in Ucraina. (Foto d'archivio)
Keystone

Donald Trump ha reso noto di aver avuto un colloquio con Narendra Modi, durante il quale il premier indiano «ha accettato di smettere di comprare petrolio russo e di acquistarne molto di più dagli Stati Uniti e, potenzialmente, dal Venezuela».

Guerra in Ucraina. Mosca beffa la tregua energetica con Kiev, un raid uccide 15 minatori

Guerra in UcrainaMosca beffa la tregua energetica con Kiev, un raid uccide 15 minatori

Lo ha reso noto il presidente americano su Truth Social, sottolineando che «questo aiuterà a porre fine alla guerra in Ucraina, che è in corso proprio adesso, con migliaia di persone che muoiono ogni singola settimana!».

