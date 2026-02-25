È stato lo stesso Zelensky a parlare della sua conversazione con Trump, attraverso un post su X. KEYSTONE

Il silenzio, nel giorno del quarto anniversario della guerra, non era passato inosservato. Ma 24 ore dopo anche il presidente americano Donald Trump ha fatto un passo sull'Ucraina, con un nuovo colloquio telefonico con l'omologo Volodymyr Zelensky, rivelato da Axios. Lo scambio avviene alla vigilia del bilaterale tra Ucraina e USA previsto a Ginevra.

Keystone-SDA SDA

Nella città svizzera ci saranno gli emissari di Trump sulle crisi internazionali, Steve Witkoff e Jared Kushner, e il capo negoziatore di Kiev Rustem Umerov. Potrebbe essere il preambolo ad un nuovo trilaterale previsto, sempre a Ginevra, con la controparte russa.

Gli ultimi due round hanno dipinto un sostanziale stallo. Ma la telefonata di Trump potrebbe indicare un possibile scatto in avanti nel percorso negoziale.

La conversazione fra Trump e Zelensky

«Abbiamo discusso le questioni che i nostri rappresentanti affronteranno giovedì a Ginevra durante l'incontro bilaterale, nonché i preparativi per il prossimo incontro dei team negoziali al completo in formato trilaterale all'inizio di marzo. Ci aspettiamo che questo incontro offra l'opportunità di portare i colloqui a livello di leader. Il presidente Trump sostiene questa sequenza. Questo è l'unico modo per risolvere tutte le questioni complesse e delicate e porre finalmente fine alla guerra», ha scritto Zelensky su X a seguito della conversazione.

I just spoke with @POTUS Donald Trump. Envoys of President Trump – Steve Witkoff and Jared Kushner were also on the call. Our teams work intensively and I thanked them for all their work and for their active involvement in the negotiations and the efforts to end the war.



We also… pic.twitter.com/OrEScsVf3I — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2026

«Ho appena parlato con il presidente Trump. Erano presenti alla chiamata anche gli inviati del presidente Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. I nostri team lavorano intensamente e li ho ringraziati per tutto il loro impegno e per il loro coinvolgimento attivo nei negoziati e negli sforzi per porre fine alla guerra», aggiunge il leader ucraino.

«Apprezziamo molto anche l'iniziativa PURL (l'iniziativa della NATO che prevede l'acquisto di armamento americano da destinare all'Ucraina, ndr). Quest'inverno è stato il più difficile per l'Ucraina, ma i missili per i sistemi di difesa aerea che acquistiamo dagli Stati Uniti ci stanno aiutando a superare tutte queste sfide e a proteggere vite umane», scrive ancora Zelensky.

Mosca frena

In precedenza il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aveva però dichiarato ad un giornalista di Vesti, secondo quanto riporta l'agenzia Tass, che un incontro tra Russia, Stati Uniti e Ucraina a livello presidenziale è logico solo in una fase conclusiva per «finalizzare l'accordo».

«Dovremmo concordare che i tre presidenti si incontrino solo per finalizzare accordi o, come dicono gli americani, un accordo. Questo è probabilmente vero», ha affermato il portavoce del Cremlino.

«Per quanto riguarda la prospettiva di organizzare un incontro tra il presidente russo e Zelensky, per il momento limitiamoci a ricordare le sue dichiarazioni della scorsa settimana (...) e chiediamoci: ha senso incontrarsi al livello più alto se il regime di Kiev mantiene ancora una simile posizione? Come possono anche solo immaginarlo?», ha aggiunto Peskov.

Questi ha anche precisato che Putin attualmente non ha in programma una conversazione telefonica con Trump. «Non al momento», ha detto all'agenzia Tass replicando alla domanda se il presidente avesse in programma una telefonata con il suo omologo americano.

Il nodo dei territori

Per Kiev resta pressoché intatto il nodo dei territori. L'Ucraina, nella sua posizione negoziale, finora ha sempre detto no alla cessione del Donbass e di Zaporizhzhia, chiesta da Mosca con il beneplacito di Washington.

Sul tema l'Unione europea di fatto non si esprime. «Sul capitolo dei territori nei negoziati la decisione spetta solo a Zelensky», è il refrain che si ripete a Bruxelles. Sul resto l'UE invece è pronta a intervenire in una seconda fase dei negoziati. L'adesione di Kiev nell'Unione, le sanzioni europee a Mosca, le garanzie di sicurezza, sono punti sui quali l'Europa vuole dire la sua.

E a Bruxelles si facendo spazio l'idea che, prima o poi, con Mosca si dovrà parlare. «Ad un certo punto dovremo organizzarci», ha spiegato una fonte qualificata vicino al dossier lasciando aperta la questione di un possibile inviato dell'UE.

«Forte impegno» dei Volenterosi

Il nuovo round negoziale tra USA, Ucraina e Russia non è stato ancora confermato. Nel frattempo, nella riunione convocata per il quarto anniversario della guerra, la Coalizione dei Volenterosi ha ribadito la piena disponibilità ad offrire «solide garanzie» a Kiev.

«C'è un impegno forte», hanno spiegato fonti che hanno partecipato alla riunione e osservando come la Coalizione stia cementando quasi un nuovo formato, fatto da Europa, Canada, Giappone, Nuova Zelanda e Australia. Un formato nel quale gli USA sono imprescindibili ma, allo stesso tempo, neanche una parte così integrante.

Alla riunione la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e quello del Consiglio europeo Antonio Costa hanno partecipato da Kiev, dopo un trilaterale con Zelensky focalizzato soprattutto sui temi dell'energia e delle riforme per l'adesione.

Il blocco di Orbán

Con un convitato di pietra al tavolo: il premier ungherese Viktor Orbán. Lo stop di Budapest al prestito da 90 miliardi, oltre a violare una decisione presa a dicembre dal summit dei 27, è destinato ad essere uno dei dossier più caldi delle prossime settimane.

I vertici dell'UE da un lato agevoleranno le forniture di petrolio alternativo per Budapest finché l'oleodotto Druzhba sarà fuori uso, dall'altro tireranno dritto sul prestito a Kiev.

L'obiettivo è concretizzare l'esborso entro il summit europeo di marzo, e comunque senza aspettare il voto in Ungheria del 12 aprile. Un voto cruciale per Orbán, ma per l'Europa tutta, in vista del quale il premier magiaro ha accentuato esponenzialmente gli attacchi a Bruxelles e le accuse a Kiev.

Con risultati apparentemente fallimentari: secondo l'istituto demoscopico Median, considerato tra i più affidabili, l'opposizione guidata da Peter Magyar starebbe al 55%, ben venti punti sopra Fidesz, il partito del premier.