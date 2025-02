Donald Trump (a sinistra) e Volodymyr Zelensky in un'immagine d'archivio dello scorso 7 dicembre. Keystone

Il governo ucraino ha finalizzato una bozza di accordo per garantire agli Stati Uniti l'accesso alle proprie riserve di terre rare e l'ha trasmessa ai funzionari statunitensi, riportano vari media ucraini. Ora si aspetta la risposta degli Usa.

Keystone-SDA SDA

L'intesa è stata discussa l'altro ieri dai presidenti Volodymyr Zelensky e Donald Trump e, secondo quanto anticipato dal quotidiano New York Post nei giorni scorsi, l'Ucraina ha accettato di fornire agli Stati Uniti terre rare per un valore di 500 miliardi di dollari (453,4 miliardi di franchi al cambio attuale) come pagamento per l'assistenza militare di Washington.