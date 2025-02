Alle 17.00 (ora svizzera), il presidente ucraino Volodymyr Zelensky (nell'immagine d'archivio del 23 febbraio) sarà ricevuto dal suo omologo statunitense Donald Trump. Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Washington nella serata di ieri e stamani ha ricevuto un gruppo di senatori americani nel suo hotel vicino alla Casa Bianca, riferiscono i giornalisti al suo seguito.

Keystone-SDA SDA

Alle 11.00 locali (le 17.00 in Svizzera), il capo dello stato ucraino sarà ricevuto dal suo omologo statunitense Donald Trump con il quale terrà una conferenza stampa alle 13.00 (le 19.00 in Svizzera), presumibilmente dopo la firma di un accordo per la gestione delle risorse minerarie strategiche ucraine.

Secondo il quotidiano economico-finanziario britannico Financial Times, che avrebbe visionato un testo dell'intesa, l'obiettivo dichiarato di Trump è quello di recuperare parte degli investimenti effettuati dagli Stati Uniti nel paese. In cambio della concessione sulle risorse, l'Ucraina otterrebbe la prosecuzione degli aiuti militari americani e un impegno generico al sostegno economico, ma senza le garanzie di sicurezza formali inizialmente richieste.

Alle 16.00 (le 22.00 in Svizzera) Zelensky terrà un discorso per l'Hudson Institute, una fabbrica di idee statunitense di orientamento conservatore, poi incontrerà la comunità ucraina.