Nella foto d'archivio: il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, con il principe saudita Mohammed bin Salman.

La Svizzera non prende parte al vertice di alto livello sul conflitto in Ucraina che si tiene questo weekend in Arabia Saudita. Attesi sono i rappresentanti di circa venti Stati.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha spiegato all'agenzia Keystone-ATS che l'incontro di Gedda è una continuazione di quello di Copenaghen, e nemmeno in quell'occasione la Confederazione era presente. L'assenza di Berna era stata segnalata per prima dalle testate CH-Media.

Al summit è prevista la presenza tra gli altri di rappresentanti di Ucraina, Stati Uniti, Unione europea, Regno Unito, Germania, Cile, Indonesia, Egitto e Turchia. La Russia invece non prenderà parte all'incontro.

Il DFAE ha sottolineato che accoglie positivamente lo svolgimento si simili vertici, molto importanti per cercare una via d'uscita pacifica dal conflitto. La Svizzera segue i lavori «con attenzione» e rimane in contatto con le autorità ucraina.

