«Stiamo combattendo, ma siamo consapevoli che la vittoria e la pace non saranno raggiunte sul campo di battaglia da soli». Lo afferma Andriy Yermak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e tra i suoi più stretti collaboratori.

In un intervento a sua firma pubblicato oggi da «Repubblica» ribadisce la strada indicata dalla ''Formula di Pace» elaborata da Kiev in 10 punti per perseguire la soluzione del conflitto, ma descrive adesso anche quelli che chiama i «tre passi» necessari per procedere verso la sua attuazione, con il sostegno della comunità internazionale.

«Abbiamo elaborato un modello in tre fasi per garantire che la Formula diventi internazionale. – scrive Yermak – Che si tratti di sicurezza nucleare e alimentare o di aiutare l'Ucraina a riprendersi migliaia di bambini rapiti dalla Russia, ogni Stato può dimostrare la propria leadership».

Quindi «la prima fase comprende incontri con gli ambasciatori dei Paesi partecipanti in Ucraina, dedicati alla descrizione dettagliata di ogni punto della Formula. – procede Yermak – La seconda fase è costituita da incontri selezionati con i consulenti per la sicurezza nazionale per definire i meccanismi ottimali di attuazione e preparare le raccomandazioni per i leader degli Stati. La terza e ultima fase è l'attuazione di un piano congiunto da parte dei capi di Stato e di governo. I leader impegnati e coraggiosi potrebbero fare la storia».

«Oggi non parliamo solo della fine della guerra – nota in conclusione -. Stiamo parlando del futuro».

