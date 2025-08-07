  1. Clienti privati
Ucraina Zelensky chiede un faccia a faccia con Putin per mettere fine alla guerra

SDA

7.8.2025 - 10:08

Secondo Volodymyr Zelensky "per trovare soluzioni concrete può essere davvero efficace parlarsi a livello di leader". (foto d'archivio)
Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin per porre fine alla guerra, dopo che l'inviato speciale di Donald Trump ha avuto colloqui con il leader russo a Mosca.

Keystone-SDA

07.08.2025, 10:08

07.08.2025, 10:12

«In Ucraina abbiamo ripetutamente affermato che per trovare soluzioni concrete può essere davvero efficace parlarsi a livello di leader. È necessario stabilire i tempi per un simile incontro e la gamma di questioni da affrontare», ha scritto Zelensky sulle reti sociali il giorno dopo aver parlato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale ha affermato di poter incontrare Putin «molto presto».

