«I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra», ha scritto il leader ucraino Volodymyr Zelensky. (Immagine d'archivio del 15 aprile) Keystone

«Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Fsb (l'agenzia di intelligence e sicurezza nazionale russa) nel villaggio di Genicheska Hirka, nell'oblast (regione) di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti».

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Lo scrive sulla rete sociale X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio.

«I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra», ha scritto il leader ucraino.