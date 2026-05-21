Guerra in UcrainaZelensky: «Colpito il quartier generale dell'intelligence russa, centinaia di morti e feriti»
SDA
21.5.2026 - 16:14
«Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Fsb (l'agenzia di intelligence e sicurezza nazionale russa) nel villaggio di Genicheska Hirka, nell'oblast (regione) di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti».
Keystone-SDA
21.05.2026, 16:14
21.05.2026, 16:23
SDA
Lo scrive sulla rete sociale X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio.
«I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra», ha scritto il leader ucraino.