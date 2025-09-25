Se non fosse stato per la guerra, il mandato di Volodymyr Zelensky sarebbe terminato nel maggio 2024. Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un'intervista che non intende guidare il paese in tempo di pace. Ha anche promesso di chiedere al parlamento ucraino di indire elezioni qualora si raggiungesse un cessate il fuoco.

Alla domanda di Barak Ravid, nel programma «The Axios Show», se considererebbe concluso il suo incarico una volta finita la guerra, Zelensky ha risposto che sarebbe «pronto» a dimettersi. «Il mio obiettivo è porre fine alla guerra», non continuare a candidarmi, ha affermato il leader ucraino.

Zelensky ha affermato di aver detto a Trump, durante l'incontro di martedì, che se ci sarà un cessate il fuoco «potremo usare questo periodo di tempo e io potrò dare questo segnale al parlamento».

Il presidente ucraino ha inoltre affermato di comprendere che le persone potrebbero desiderare «un leader con (...) un nuovo mandato» per prendere le decisioni cruciali necessarie per raggiungere una pace a lungo termine.

Il leader ucraino è stato eletto con una valanga di voti nel 2019. Se non fosse stato per la guerra, il suo mandato quinquennale sarebbe terminato nel maggio 2024.