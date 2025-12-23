Nella regione di Odessa sono in corso interventi per porre rimedio a gravi danni alle infrastrutture energetiche. Keystone

«Da ieri notte la Russia sta lanciando un massiccio attacco all'Ucraina, soprattutto alla nostra energia, alle infrastrutture civili, praticamente a tutta l'infrastruttura della vita. Sono già stati lanciati più di 650 droni. Più di trenta missili».

Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spiegando che sono state prese di mira 13 regioni. «Al momento gran parte del territorio ucraino è ancora in stato di allerta aerea. Purtroppo, ci sono state delle vittime. Nella regione di Kiev una donna è stata uccisa da un drone. È nota la morte di una persona nella regione di Khmelnytskyi. Nel Zhytomyr è morto un bambino di 4 anni», ha scritto Zelensky.

«L'attacco russo di stanotte segnala molto chiaramente le priorità russe. Un attacco prima di Natale, quando le persone vogliono semplicemente stare con i loro cari, a casa, in sicurezza – ha affermato il leader ucraino -. Un attacco praticamente in pieno svolgimento dei negoziati che si stanno conducendo per porre fine a questa guerra. (Il presidente russo Vladimir) Putin non riesce a riconciliarsi con l'idea di dover smettere di uccidere. E questo significa che il mondo non sta facendo abbastanza pressione sulla Russia. Ora dobbiamo reagire.»

«Dobbiamo continuare a spingere la Russia verso la pace e la sicurezza garantita. Non dobbiamo dimenticare che ogni giorno – nei giorni feriali e nelle festività – l'Ucraina protegge la vita delle persone. La difesa aerea per l'Ucraina, il finanziamento per l'acquisto di armi, la fornitura di attrezzature energetiche – tutti questi processi non si fermano nei fine settimana. Dobbiamo essere impegnati nella difesa della vita, per raggiungere finalmente la pace», conclude Zelensky.

Stando al Ministero dell'energia ucraino i bombardamenti russi hanno lasciato tre regioni – Rivne, Ternopil e Khmelnytskyi – «quasi completamente senza elettricità». Nella regione di Odessa, viene aggiunto, sono in corso interventi per porre rimedio a diversi gravi danni alle infrastrutture energetiche della regione, che hanno lasciato un numero significativo di persone senza elettricità.

Mosca, «risposta a attacchi terroristici ucraini»

Il ministero della difesa russo ha informato che questa mattina le forze armate hanno «lanciato un massiccio attacco con armi di precisione a lungo raggio, terrestri e aeree, tra cui missili ipersonici aerobalistici Kinzhal». Sono state colpite «le imprese del complesso militare-industriale ucraino e gli impianti energetici che supportano le loro attività».

L'attacco, precisa il ministero russo, è stato effettuato «in risposta agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro obiettivi civili in Russia». Tutti gli obiettivi designati, secondo Mosca, sono stati colpiti.

Il Ministero, citato dall'agenzia di stampa Tass, ha anche riferito che stanotte le difese aeree hanno intercettato e distrutto 29 droni ucraini sulle regioni russe. Fonti locali affermano che è stato colpito l'impianto petrolchimico di Stavrolen a Budyonnovsk, situato nel territorio russo di Stavropol. Foto e video pubblicati sulle reti sociali sembrano mostrare grandi fiamme che si alzano dall'impianto.

Il ministero ha dichiarato in seguito sul Telegram che «tra le 07.00 e le 09.00 (ora di Mosca, tra le 05.00 e le 07.00 in Svizzera), i sistemi di allerta della difesa aerea hanno distrutto 15 droni ucraini». In particolare sono stati abbattuti 14 droni nella regione di Belgorod e uno nella regione di Voronezh.

Sempre oggi il ministero della difesa russo ha annunciato che «le unità del raggruppamento di forze Vostok hanno continuato la loro avanzata tra le difese nemiche e hanno liberato il villaggio di Andreevka nell'Oblast di Dnipropetrovsk».