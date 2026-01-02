  1. Clienti privati
Politica Ucraina: Zelensky nomina Budanov capo dell'ufficio presidenziale

SDA

2.1.2026 - 13:15

Kyrylo Budanov è stato nominato capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina al posto di Andriy Yermak. (foto d'archivio)
Kyrylo Budanov è stato nominato capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina al posto di Andriy Yermak. (foto d'archivio)
Keystone

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato il capo dell'intelligence militare Kyrylo Budanov nuovo capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina, al posto di Andriy Yermak, costretto a dimettersi per il coinvolgimento in un caso di corruzione.

Keystone-SDA

02.01.2026, 13:15

02.01.2026, 13:41

«In questo momento l'Ucraina necessita di maggiore attenzione alle questioni di sicurezza, allo sviluppo delle Forze di difesa e di sicurezza ucraine, nonché al percorso diplomatico dei negoziati, e l'Ufficio del presidente servirà principalmente all'adempimento di questi compiti del nostro Stato», ha annunciato Zelensky su X aggiungendo che «Kyrylo ha esperienza specialistica in questi settori e la forza sufficiente per produrre risultati».

«Ho inoltre incaricato il nuovo capo dell'Ufficio del presidente, in collaborazione con il segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale e la difesa dell'Ucraina e altri leader e istituzioni competenti, di aggiornare e sottoporre all'approvazione le basi strategiche della difesa e dello sviluppo del nostro Stato, nonché le fasi successive», ha concluso il leader ucraino.

