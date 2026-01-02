PoliticaUcraina: Zelensky nomina Budanov capo dell'ufficio presidenziale
SDA
2.1.2026 - 13:15
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato il capo dell'intelligence militare Kyrylo Budanov nuovo capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina, al posto di Andriy Yermak, costretto a dimettersi per il coinvolgimento in un caso di corruzione.
Keystone-SDA
02.01.2026, 13:15
02.01.2026, 13:41
SDA
«In questo momento l'Ucraina necessita di maggiore attenzione alle questioni di sicurezza, allo sviluppo delle Forze di difesa e di sicurezza ucraine, nonché al percorso diplomatico dei negoziati, e l'Ufficio del presidente servirà principalmente all'adempimento di questi compiti del nostro Stato», ha annunciato Zelensky su X aggiungendo che «Kyrylo ha esperienza specialistica in questi settori e la forza sufficiente per produrre risultati».
«Ho inoltre incaricato il nuovo capo dell'Ufficio del presidente, in collaborazione con il segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale e la difesa dell'Ucraina e altri leader e istituzioni competenti, di aggiornare e sottoporre all'approvazione le basi strategiche della difesa e dello sviluppo del nostro Stato, nonché le fasi successive», ha concluso il leader ucraino.