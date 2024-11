Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky Keystone

«Non possiamo perdere decine di migliaia di persone per la Crimea, la penisola potrebbe essere recuperata attraverso la diplomazia». Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervistato da Fox News, emittente vicino a Donald Trump.

SDA

«Capiamo che la Crimea può essere recuperata diplomaticamente, siamo pronti a riportarla indietro per via diplomatica», ha proseguito aprendo in qualche modo al negoziato sulla penisola in mano russa dal 2014.

«Non possiamo riconoscere legalmente come russo alcun territorio occupato dell'Ucraina, si tratta delle terre occupate da Putin prima dell'invasione su larga scala, dal 2014», ha aggiunto.

Intanto, il missile intercontinentale lanciato dalla Russia contro l'Ucraina non trasportava una testata nucleare. Lo riferisce una fonte militare ucraina all'Afp.

Missile balistico russo sotto osservazione di Bruxelles

Dal canto suo, il portavoce per l'azione esterna dell'Ue Peter Stano, nel corso del briefing con la stampa, ha detto che Bruxelles «sta ovviamente seguendo i rapporti secondo cui la Russia ha utilizzato un missile balistico intercontinentale contro un obiettivi in Ucraina. È ovvio che tali attacchi segnerebbero un'ulteriore escalation da parte del presidente russo Vladimir Putin».

Potrebbe essere un primo passo per un attacco nucleare? Gli è stato chiesto. Dall'inizio della guerra Putin «sta giocando una scommessa nucleare ma in realtà cosa intenda fare è molto difficile da prevedere perché non siamo nella sua testa. Sappiamo solo che è irresponsabile e costituisce una minaccia globale non solo per la stabilità ma per la sicurezza non solo in Europa ma in tutto il mondo», ha affermato.

Dal canto suo, una fonte del governo britannico ha confermato al Times che l'Ucraina ha lanciato in territorio russo dei missili a lungo raggio Storm Shadow forniti da Londra a Kiev, senza però dare ulteriori dettagli.

Il quotidiano inglese parla di dodici missili utilizzati per colpire ieri, intorno alle 15 ora locale, la regione di Kursk, secondo le informazioni raccolte sui canali social russi.

Droni ucraini su territori russi

Nel frattempo, un attacco di droni ucraini è stato compiuto oggi sulla regione russa di Astrakhan, distante oltre 500 chilometri dai territori ucraini controllati dalle forze di Kiev. Lo ha riferito il governatore, Igor Babushkin. Da questa stessa regione, secondo l'Aeronautica di Kiev, i russi avrebbero lanciato il missile balistico intercontinentale contro l'Ucraina.

Frattanto, la centrale nucleare di Zaporizhzhia, in mano ai russi, è sull'orlo di un secondo blackout dopo che gli attacchi russi alle linee elettriche hanno lasciato l'impianto collegato a una sola linea, Lo riferisce il ministero dell'Energia ucraino, scrive Kyiv Independent.

È la seconda volta questa settimana che l'impianto è seriamente minacciato da un blackout, che potrebbe compromettere le condizioni di sicurezza del funzionamento e causare un incidente. Al momento, l'impianto è collegato alla rete elettrica ucraina da una sola linea di trasmissione.

SDA