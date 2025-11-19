I droni della scorsa notte hanno ferito almeno 36 persone a Kharkiv, nel terzo attacco di questo tipo nella parte orientale del paese in tre giorni. Keystone

Nove persone sono morte in un attacco aereo russo nell'ovest dell'Ucraina, ha indicato il presidente Volodymyr Zelensky.

Keystone-SDA SDA

Le nove persone sono state uccise in un attacco aereo a Ternopil, nell'Ucraina occidentale, ha scritto Zelensky sulla rete sociale X. «A Ternopil sono stati colpiti edifici residenziali di nove piani (...). Al momento, decine di persone sono rimaste ferite e purtroppo nove persone sono morte», ha indicato, aggiungendo che potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie.

Il massiccio attacco russo che ha preso di mira le città nella parte occidentale del l'Ucraina ha colpito anche Leopoli, dove è stato segnalato un vasto incendio. Le foto pubblicate sulla piattaforma di messaggistica Telegram dal deputato del Consiglio comunale Ihor Zinkevich mostrano un'enorme colonna di fumo che si estende sulla città al sorgere del sole, come riporta il media on line ucraino in lingua inglese Kyiv Independent. Il sindaco di Leopoli, Andrii Sadovyi, ha dichiarato che un magazzino di pneumatici è stato colpito e che non ci sono state vittime.

Mentre i raid russi colpivano le città di Leopoli e Ternopil, la Polonia ha temporaneamente chiuso gli aeroporti di Rzeszow e Lublino, nel sudest del paese.

Per precauzione e per salvaguardare il proprio spazio aereo Varsavia ha fatto anche decollare aerei polacchi e alleati, scrive il media britannico Sky News.

Inoltre, un attacco con droni ha ferito la notte scorsa almeno 36 persone a Kharkiv, nel terzo attacco di questo tipo nella parte orientale del paese in tre giorni.

La polizia di Kharkiv ha indicato che l'attacco ha danneggiato più di dieci edifici residenziali, una scuola, un supermercato e un deposito di ambulanze.

Due bambini di nove e tredici anni sono tra i feriti, hanno riferito le forze dell'ordine, aggiungendo che «i medici hanno diagnosticato nei minori reazioni acute da stress». Soccorritori e polizia hanno sfollato 48 persone, inclusi tre bambini, dall'ingresso pieno di fumo di un grattacielo, riporta il portavoce regionale dei servizi di emergenza Yevgen Vasylenko.

Interruzioni di corrente

In diverse regioni dell'Ucraina sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza dopo che le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco con droni e missili da crociera, ed è stato dichiarato un allarme antiaereo nella maggior parte delle regioni del paese, riporta dal canto suo l'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform che cita il canale Telegram del ministero dell'energia.

Le forze militari russe stanno nuovamente attaccando le infrastrutture energetiche. «Non appena la situazione di sicurezza lo consentirà, i soccorritori e gli operatori del settore energetico inizieranno a (...) ripristinare l'alimentazione elettrica (...). Le interruzioni di corrente di emergenza saranno annullate non appena la situazione nel sistema elettrico si sarà stabilizzata», ha precisato il ministero.

Intanto le autorità ucraine hanno indicato che nell'attacco della scorsa notte la Russia ha lanciato 48 missili e 470 droni di vario tipo.